«Гены в действии»: Лиза Галкина исполнила зажигательный танец для отца — видео
Очередное видео с талантливой дочерью Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram @maxgalkinru
Максим Галкин любит хвастаться в Instagram своими талантливыми наследниками. Подписчики без ума от Гарри и Лизы. Поэтому все фото и видео с детьми Примадонны и юмориста пользуются популярностью у публики. Галкин уже показывал, как Лиза владеет навыками пластической импровизации, теперь пришло время танцев. Счастливый отец разместил на своей странице зажигательное выступление дочери.
«Танцевальный импровиз Лизаветы», — написал шоумен.
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Фанаты не смогли сдержать эмоций и заполнили комментарии к публикации комплиментами малышке. Многие пользователи сети уверены, что секрет таланта Елизаветы Галкиной — в ее генах.
«Чудо-девочка! Артистичная, харизматичная, смышленая. Гены родителей в действии»;
«Хотя, Максим, у такого человека, как вы, не могло быть других детей»;
«Господи, мамочкина дочка. Какое чудо Господь сотворил»;
«Какая красивая девочка. Пластика и талант на лицо»;
«Она еще покажет всему шоу-бизнесу», — написали пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева случайно раскрыла на видео, как ее зовет дочь Лиза.
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