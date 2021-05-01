«Гены в действии»: Лиза Галкина исполнила зажигательный танец для отца — видео

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Анна Васильева
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Очередное видео с талантливой дочерью Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram.

«Гены в действии»: Лиза Галкина исполнила зажигательный танец для отца — видео

Фото: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин любит хвастаться в Instagram своими талантливыми наследниками. Подписчики без ума от Гарри и Лизы. Поэтому все фото и видео с детьми Примадонны и юмориста пользуются популярностью у публики. Галкин уже показывал, как Лиза владеет навыками пластической импровизации, теперь пришло время танцев. Счастливый отец разместил на своей странице зажигательное выступление дочери.

«Танцевальный импровиз Лизаветы», — написал шоумен.

 
 
 
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Фанаты не смогли сдержать эмоций и заполнили комментарии к публикации комплиментами малышке. Многие пользователи сети уверены, что секрет таланта Елизаветы Галкиной — в ее генах.

«Чудо-девочка! Артистичная, харизматичная, смышленая. Гены родителей в действии»;

«Хотя, Максим, у такого человека, как вы, не могло быть других детей»;

«Господи, мамочкина дочка. Какое чудо Господь сотворил»;

«Какая красивая девочка. Пластика и талант на лицо»;

«Она еще покажет всему шоу-бизнесу», — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева случайно раскрыла на видео, как ее зовет дочь Лиза.

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