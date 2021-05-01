Прямая трансляция пасхальных богослужений в Петербурге и в Москве

|
Карина Бернтгольц
Live 1 244

Главные пасхальные мероприятия, по традиции, проходят в Казанском кафедральном соборе и в Храме Христа Спасителя.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр

Пасха — один из самых главных религиозных праздников православных христиан. В этом году Воскресение Христово выпало на 2 мая. Традиционно этот день верующие встречают в церкви. Сейчас в православных храмах начались пасхальные службы. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию из Храма Христа Спасителя в Москве и Казанского собора в Санкт-Петербурге.

По традиции, службу в Храме Христа Спасителя в Москве проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который совершает крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию. К началу пасхальной службы в храм доставили частицу благодатного огня, который несколько часов назад сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В Казанском соборе в Петербурге службу возглавляет Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Пасха — знаменательный день для всех христиан. Согласно Библии, он связан с воскресением Иисуса Христа из мертвых после взятия его под стражу, издевательств, бичевания и распятия на кресте. Традиционно, верующие встречают праздник в храме, где освящают куличи и яйца, которые впоследствии дарят друг другу, при этом произнося: «Христос Воскресе!»

Читайте также

+6° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
74.85
0.47 90.59
0.44
Истеричные и неверные: ТОП-5 жен-изменщиц по знаку зодиака

Последние новости

23:32
Бивол в очередной раз защитил титул суперчемпиона по версии WBA
23:10
Прямая трансляция пасхальных богослужений в Петербурге и в Москве
22:53
Какое количество родинок является фактором риска развития рака?
22:34
Самолет ВВС США провел разведку вблизи Камчатки
22:07
Мужчину ударили по голове и два раза переехали на машине в Архангельске — видео (18+)
21:50
Катастрофа для метеозависимых: когда ждать усиления магнитных бурь

Сейчас читают

«Я буду слушаться дядю»: Никита Панфилов узнал об измене жены от сына
«Невозможно забыть»: На могиле солистки «Фристайла» Кирсо поставили памятник
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака