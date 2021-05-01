Прямая трансляция пасхальных богослужений в Петербурге и в Москве

Пасха — один из самых главных религиозных праздников православных христиан. В этом году Воскресение Христово выпало на 2 мая. Традиционно этот день верующие встречают в церкви. Сейчас в православных храмах начались пасхальные службы. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию из Храма Христа Спасителя в Москве и Казанского собора в Санкт-Петербурге.

По традиции, службу в Храме Христа Спасителя в Москве проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который совершает крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию. К началу пасхальной службы в храм доставили частицу благодатного огня, который несколько часов назад сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

В Казанском соборе в Петербурге службу возглавляет Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Пасха — знаменательный день для всех христиан. Согласно Библии, он связан с воскресением Иисуса Христа из мертвых после взятия его под стражу, издевательств, бичевания и распятия на кресте. Традиционно, верующие встречают праздник в храме, где освящают куличи и яйца, которые впоследствии дарят друг другу, при этом произнося: «Христос Воскресе!»