Золотой голос Севера: чем знаменит нанайский певец Кола Бельды?

Заслуженный артист РСФСР, заслуженный артист Якутской АССР, заслуженный артист Бурятской АССР Николай Иванович Бельды, известный как Кола Бельды, родился 2 мая 1929 года в селе Муха Нанайского района Хабаровского края. Его звали «Золотым голосом Севера», а песни «Увезу тебя я в тундру» и «Мы поедем, мы помчимся» соотечественники знают и помнят по сей день.

Подростком Бельды сбежал на фронт, спрятавшись в ящике для угля под вагоном. Он был юнгой на Тихоокеанском флоте, участвовал в освобождении Кореи, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией» и «За победу над Германией».

После службы на флоте Кола поступил в Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова. Параллельно с учебой работал на станкостроительном заводе и в местном драматическом театре.

Начало музыкальной карьеры Колы Бельды

Одной из первых значимых музыкальных побед стал триумф на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. После этого артиста пригласили работать в столицу. В 1960 году он получил свою первую эпизодическую роль студента-«шамана» в фильме Григория Александрова «Русский сувенир».

Выступал Кола Бельды каждый раз с полной отдачей. Он становился любимцем публики везде, где приходилось выходить на сцену. Будучи нанайцем, музыкант каждый раз как бы представлял все малые народности Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. Существует байка, что однажды Николай Иванович якобы заявил, что хочет вместо своих «запятых» иметь большие круглые глаза. На это ему ответили, что без «запятых» звезду никто не узнает и не будет аплодировать.

Почему Николая Бельды звали просто Кола?

Псевдоним артиста, к слову, родился совершенно случайно — ведущая одного из концертов ошиблась и не выговорила имя Николай. Прозвучало ярко и интересно, так и закрепилось. С концертами Кола Бельды объехал весь СССР и 46 стран мира. Но в начале 1990-х с развалом союза востребованной стала другая музыка, и звонкий Голос Севера постепенно угас в шуме современности.

На закате карьеры Бельды вернулся на родину, женился, в 1991 году (в 61 год) стал отцом девочки, которую назвали Еленой. В 1993-м артист скоропостижно скончался — сердечный приступ случился в магазине. Приехавшие на место медики успели лишь констатировать смерть, пишет Тranssibinfo.com. Но голос артиста, как и его искрометные шутки про чукчей, столь любимые публикой, по-прежнему не забыты.

Память о Коле Бельды

Именем певца назван теплоход «Метеор» Амурского речного пароходства, а также благотворительный фонд, организованный его вдовой. В Хабаровске в одном из новых микрорайонов, а также в административном центре Нанайского района — селе Троицком — есть улицы Кола Бельды.