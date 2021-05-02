Золотой голос Севера: чем знаменит нанайский певец Кола Бельды?
Легендарному исполнителю «Увезу тебя я в тундру» 2 мая исполнилось бы 92 года.
Фото: Wikimedia
Заслуженный артист РСФСР, заслуженный артист Якутской АССР, заслуженный артист Бурятской АССР Николай Иванович Бельды, известный как Кола Бельды, родился 2 мая 1929 года в селе Муха Нанайского района Хабаровского края. Его звали «Золотым голосом Севера», а песни «Увезу тебя я в тундру» и «Мы поедем, мы помчимся» соотечественники знают и помнят по сей день.
Подростком Бельды сбежал на фронт, спрятавшись в ящике для угля под вагоном. Он был юнгой на Тихоокеанском флоте, участвовал в освобождении Кореи, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией» и «За победу над Германией».
После службы на флоте Кола поступил в Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова. Параллельно с учебой работал на станкостроительном заводе и в местном драматическом театре.
Начало музыкальной карьеры Колы Бельды
Одной из первых значимых музыкальных побед стал триумф на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. После этого артиста пригласили работать в столицу. В 1960 году он получил свою первую эпизодическую роль студента-«шамана» в фильме Григория Александрова «Русский сувенир».
Выступал Кола Бельды каждый раз с полной отдачей. Он становился любимцем публики везде, где приходилось выходить на сцену. Будучи нанайцем, музыкант каждый раз как бы представлял все малые народности Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. Существует байка, что однажды Николай Иванович якобы заявил, что хочет вместо своих «запятых» иметь большие круглые глаза. На это ему ответили, что без «запятых» звезду никто не узнает и не будет аплодировать.
Почему Николая Бельды звали просто Кола?
Псевдоним артиста, к слову, родился совершенно случайно — ведущая одного из концертов ошиблась и не выговорила имя Николай. Прозвучало ярко и интересно, так и закрепилось. С концертами Кола Бельды объехал весь СССР и 46 стран мира. Но в начале 1990-х с развалом союза востребованной стала другая музыка, и звонкий Голос Севера постепенно угас в шуме современности.
На закате карьеры Бельды вернулся на родину, женился, в 1991 году (в 61 год) стал отцом девочки, которую назвали Еленой. В 1993-м артист скоропостижно скончался — сердечный приступ случился в магазине. Приехавшие на место медики успели лишь констатировать смерть, пишет Тranssibinfo.com. Но голос артиста, как и его искрометные шутки про чукчей, столь любимые публикой, по-прежнему не забыты.
Память о Коле Бельды
Именем певца назван теплоход «Метеор» Амурского речного пароходства, а также благотворительный фонд, организованный его вдовой. В Хабаровске в одном из новых микрорайонов, а также в административном центре Нанайского района — селе Троицком — есть улицы Кола Бельды.
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