Ведущий телеканала «78» Леонид Генусов умер в Петербурге

Известный спортивный комментатор канала «78» Леонид Генусов умер 1 мая в Петербурге. Об этом со ссылкой на слова сына телеведущего сообщил сам телеканал.

Причиной смерти Генусова на 63-м году жизни стала остановка сердца. Причем смерть наступила внезапно — ранее покойный не жаловался на боли в груди или проблемы со здоровьем.

Леонид Генусов родился в 1958 году в Ленинграде. Он известен как автор и ведущий таких программ, как «Зенит-XXI», «Футбол — Pro& Contra», «Футбольные истории», «Свободный удар», «Воскресный вечер». Также он снимал фильм «Зенит-95. Точка отсчета» и написал сценарий к картине «Вся жизнь в перчатках».

Многое в жизни Леонида Генусова было связано с футбольной командой сине-бело-голубых из Петербурга. В 1999 году он стал руководителем пресс-службы «Зенита». В 2002–2006 годах возглавлял международный отдел клуба.

В последние годы Генусов работал на телеканале «78». Дата прощания с комментатором пока не сообщалась.

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