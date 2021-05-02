«Мамочка прислала»: как теща Авербуха порадовала беременную Арзамасову на Пасху

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Анастасия Шадская
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Несколько дней назад фигурист и актриса признались, что ждут ребенка.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Беременная актриса Лиза Арзамасова продемонстрировала, как любимая мама балует ее в честь Пасхи. Супруга фигуриста Ильи Авербуха показала свой стол, украшенный праздничным куличом и крашеными яйцами.

«Мамочка с утра прислала. Нежность… — написала звезда „Папиных дочек“. — С Праздником Пасхи всех православных! Любви, здоровья, душевной гармонии, мира и благополучия! Христос Воскресе!»

Желание Юлии Арзамасовой порадовать любимую дочь в светлое воскресенье понятно. Всего несколько дней назад стало известно, что 26-летняя артистка находится в положении и скоро подарит мужу их первого общего ребенка.

Instagram @liza_arzamasova

Подписчики Елизаветы Арзамасовой присоединились к поздравлениям своей любимицы с православным праздником.

«С Великой Пасхой, Лиза! Света, тепла, радости, здоровья, счастья»;

«С Праздником Светлой Пасхи, здоровья, мира, добра!»;

«Воистину воскресе, мира, счастья и любви», — написали они в комментариях.

Для Лизы будущий малыш станет первым, но у Ильи Авербуха уже есть сын-подросток Мартин от экс-супруги Ирины Лобачевой. Как пишет сайт Teleprogramma.pro, юноша прекрасно ладит с мачехой, которая старше его всего на несколько лет. А самой звездной паре разница в возрасте в два с лишним десятилетия не мешает быть счастливой.

Ранее 5-tv.ru писал, как Илья Авербух прокомментировал новость, что Лиза Арзамасова беременна.

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