Смерть двоих сыновей и предательство помощника: что убило звезду «Укротительницы тигров» Кадочникова?

Народный артист СССР, лауреат трех Сталинских премий и гениальный актер Павел Кадочников скончался 2 мая 1988 года. Он получил признание и почет, но рано потерял двух сыновей, которые были рождены от двух разных женщин, хотя всю свою жизнь он посвятил лишь жене — Розалии Котович. Спустя 33 года после смерти исполнителя ролей летчика Мересьева из «Повести о настоящем человеке», Федора Еромолаева из «Укротительницы тигров» и майора Федотова из «Повести о разведчике» 5-tv.ru решил вспомнить основные вехи творчества и жизни советского актера Павла Кадочникова.

Счастливая случайность

Будущая звезда советского кинематографа родился в Петербурге, однако Гражданская война перебросила семью Кадочникова в уральское село Бикбарада. Там мальчик научился играть на музыкальных инструментах, активно изображал сценки из деревенской жизни и даже учился рисовать. Павел мечтал быть художником, но судьба решила иначе.

Глава семьи Кадочниковых серьезно заболел и подростку пришлось идти на завод, где он начал участвовать в местной самодеятельности. На одном из выступлений Павла приметил руководитель театральной студии, благодаря которому Кадочников в 15 лет попал в техникум при Ленинградском ТЮЗе.

Спустя пять лет забросивший рисование актер во всю выступал на сцене и даже был преподавателем сценической речи в театральном училище. В кино Кадочников дебютировал в эпизодической роли в ленте Михася «Несовершеннолетние», однако его не устроила собственная работа в этом фильме, так что он даже зарекся сниматься.

Все изменил режиссер Сергей Юткевич, который переубедил Кадочникова и снял его в «Человеке с ружьем». После этого актер принял участие в фильме «Яков Свердлов», хотя изначально худсовет отверг его на кастинге, так как молодой артист не был похож на Максима Горького. Поменять мнение совета помог грим и умелая актерская игра — в совокупности они сделали актера точной копией автора «На дне».

ТАСС / Лесс Александр

Успех в кино

Во времена Великой Отечественной войны актер несколько раз порывался идти добровольцем на фронт, но его удержали из-за съемок ленты «Поход Ворошилова», которая считалась фильмом «оборонного значения». В это время актер получает три Сталинские премии. Первую за главную роль в фильме «Подвиг разведчика», вторую за роль Алексея Мересьева в «Повести о настоящем человеке», а третью за образ Ковшова в «Далеко от Москвы».

Ради роли потерявшего ноги Мересьева актер передвигался при помощи протезов четыре месяца, а жуткую сцену, когда Мересьев, не чувствуя ног, на локтях ползет по снегу — актер выполнял самостоятельно без дублеров.

После этих наградных ролей за Кадочниковым закрепилось героическое амплуа, что затруднило выбор интересных ролей. Выправить ситуацию помогла роль романтического героя в фильме «Укротительница тигров». Актер мечтал встать по ту сторону камеры и самостоятельно срежиссировать несколько фильмов. Его затея удалась и под шефством Кадочникова вышли фильмы «Музыканты одного полка», «Снегурочка», «Я тебя никогда не забуду» и «Серебряные струны».

Затем были роли в «Сибириаде» Кончаловского, «Рассказе неизвестного человека» Жалакявичюса, а еще он сыграл майора Шолто в четвертой части цикла о приключениях Шерлока Холмса.

Любовницы, жена и сыновья

Свою любовь на всю жизнь актер встретил еще во времена учебы в сценическом техникуме: Розалия Котович не обращала на яркого молодого человека никакого внимания, что его очень раззадорило. Отношения пары были нелегкими, однако они расписались в 1934 году и прожили вместе 53 года вплоть до смерти артиста.

Розалии пришлось отказаться от карьеры актрисы: в 1944 году у пары родился сын Петр, однако он был не единственным. Еще до женитьбы на Розалии у Павла был роман с женщиной старше его, которая тоже родила от него сына, однако из-за личной обиды не давала Кадочникову общаться с первенцем.

«Когда Татьяна узнала, что дедуля женился на бабушке, то потребовала алименты сразу за несколько лет вперед. Константин сам пришел к нам домой, когда ему исполнилось 14. Чтобы понять, чей он сын, не нужно было ни слов, ни экспертиз: Костя оказался похож на своего отца как две капли воды. Надо отдать должное бабуле — она приняла его как родного. А когда мой папа, который в то время был еще совсем маленьким, спросил: «Почему Костя называет моего отца папой?», — честно все ему рассказала. Павел Петрович очень переживал, что такие сведения негативно повлияют на детскую психику. Петруша проплакал весь день, но когда Костя снова пришел, бросился к нему с криком: «Я знаю, ты — мой брат!» — рассказывала внучка артиста Наталья Кадочникова.

Как оказалось много позднее, у артиста был еще один внебрачный сын от цыганской артистки, однако с мальчиком Кадочников никакой связи не поддерживал и не признал его.

Роковые смерти в семье Кадочниковых

Практически вся мужская половина фамилии погибла в 1980-х. Трагическую эстафету начал младший сын Петр, который скончался во время отдыха в Игналине.

«Папа решил „покататься“ — он с детства любил взбираться на верхушку дерева, а потом по веткам скатывался вниз. Но по трагической случайности в тот день он выбрал не березу, как обычно, а сосну, что и привело к драме. Береза в таких случаях гнется, а сосна сломалась — папа с высоты рухнул вниз и разбился. С многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой, без сознания его привезли на скорой в местную клинику. Через три дня, так и не придя в сознание, он умер», — цитирует слова Натальи «Бульвар Гордона».

Жуткое известие настигло Павла Кадочникова на съемках «Проданный смех», однако он не стал откладывать съемки, попросил лишь принести ему бутылку коньяка.

Спустя три года в Одессе скончался и первый сын Константин от инфаркта. После этого известия актер сильно сдал и его внучка Наташа приняла решение жить с ним и бабушкой, чтобы поддерживать их.

ТАСС / Малышев Николай

Последний удар

Создание фильма «Серебряные струны» было особенно тяжелым для Павла Кадочникова. Он страдал глаукомой и из-за плохого зрения надиктовывал сценарий своему помощнику, который уже после выхода фильма объявил народного артиста СССР в краже истории, а в качестве «доказательств» предоставил фрагменты рукописи.

«Для дедушки это было таким ударом, будто убили его третьего ребенка. В то время в лице деда появилась какая-то растерянность, словно он хотел спросить: за что его предали?! Потом вроде бы взял себя в руки, даже над новым сценарием работать начал, но не выдержало сердце — забрали в больницу с инфарктом», — рассказала внучка легендарного артиста.

Он предчувствовал свою скорую кончину, считает Наталья. Она вспоминает как 2 мая 1988 года он сказал близким: «Надеюсь завтра увидимся», но так и не застал рассвет следующего дня.

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