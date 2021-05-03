«Она должна была меня бросить»: за что Агутин боготворит Варум?

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Виктория Андреева
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Артисты живут вместе более 20 лет. Но в чем секрет их семейного счастья и какой ценой оно досталось?

«Она должна была меня бросить»: за что Агутин боготворит Варум?

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Долгие годы певец Леонид Агутин никак не комментировал слухи об изменах Анжелике Варум. Артистов ставили в пример, как идеальную пару. Но оказалось, она должна была распасться еще много лет назад.

В последнем интервью Агутин не стал отрицать, что в 2011-м его застукали за поцелуями в объятиях любовницы. Он признался, что безмерно благодарен своей супруге за то, что простила и дала возможность исправить ситуацию.

По воспоминаниям певца, около трех дней Анжелика держала его в стрессе, раздумывая, как поступить. Но в итоге не стала рушить семью.

«Это для каждого человека самостоятельное решение. Если без человека не можешь, то имеет смысл договориться. По идее, моя жена давно должна была меня бросить и просто не трепать себе нервы, не мучить себя. Но я рад, что она этого не сделала», — заключил артист в беседе с Ириной Шихман.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Журналистке Агутин также признался, что давно не спит в одной кровати с Варум. Хоть он и ее супруг, считает, что у каждого должно быть личное пространство. Однако ночные «свидания» никто не отменял.

«Дома у меня есть своя спальня, у жены — своя. У каждого своя зона, но я могу прийти в спальню жены на свидание, либо она ко мне, я могу спать с ней. Это хорошо сохраняет семью. Когда у нас была одна комната, жена ходила спать на диван, потому что мой температурный режим вынести тяжело. Я люблю, чтобы было холодно и темно», — выложил все тайны Леонид Агутин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где именно Леонида Агутина застукали в объятиях любовницы.

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