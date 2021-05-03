«Даром не проходит»: Олег Вавилов рассказал о своем состоянии после госпитализации

Народному артисту РФ Олегу Вавилову к данному моменту стало лучше после экстренной госпитализации. Он рассказал об этом в беседе с 5-tv.ru.

«Ну что вы так интересуетесь, ну бывает. Повышенное давление, сердце в норме. Сегодня (3 мая - Прим. ред.) уже с утра чуть ниже, после второй капельницы уже все нормально. Не так нормально, но терпимо. Чувствую себя удовлетворительно, хорошо», — поделился он.

71-летний Вавилов попал в больницу прямо со сцены московского Театра Сатиры — ему стало плохо во время спектакля «Хомо Эректус». Причем до последнего момента он чувствовал себя хорошо — посещал бассейн, вел здоровый образ жизни.

«Я приехал в театр, фото делал — фотосессию накануне спектакля. И первый акт отыграли замечательно. Во втором случилось это — на одну минуту. То ли головокружение, то ли что. Непонятно что».

По предварительной версии, причиной этого могла стать ишемическая атака. Но пока что точного диагноза у Олега Вавилова нет — его госпитализировали 2 мая, когда в больнице был только дежурный врач. 3 мая его должен осмотреть лечащий врач. После осмотра лечащим врачом станет ясно, как будет проходить лечение.

«Я даже не ощущал этого высокого давления. Это как-то так, вероятно, смена погоды и все прочее. Оказывается, я не первый. Так что у нас по переменке все, не мы одни. Пути Господни неисповедимы, как говорится, — пояснил Вавилов. — Какой-то криз, но будут лечить. Я буду пока здесь, на профилактике. Придется полежать».

Народный артист России признался, что проблемы со здоровьем могли стать следствием его семейных бед.

«Все даром не проходит, потому что пять лет назад я сына потерял, потом жену. Это все, естественно, сказывается на нервах и прочем. Не я один такой», — резюмировал Вавилов.

71-летний Олег Вавилов — выпускник ГИТИСа, последние 17 лет служит в Театре Сатиры. Он известен и своими киноролями, среди которых есть «Бедная Настя», «Побег», Месяц в деревне», «Странная женщина», «Трактирщица» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, как коллега описал случившееся с актером Олегом Вавиловым, госпитализированным после спектакля в театре.