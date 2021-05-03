Скромно и тихо: сын и невестка Валерии крестили четырехмесячную дочь

Сын певицы Валерии — молодой бизнесмен Арсений Шульгин — и его супруга Лиана крестили дочь. 1 мая крошечной Селин исполнилось четыре месяца. Молодые решили не откладывать церемонию на потом. Трогательными кадрами они поделились с поклонниками в Instagram.

Судя по первым фото и видео, при таинстве почти никто не присутствовал. Не видно ни знаменитой мамы Шульгина, ни ее супруга-продюсера Иосифа Пригожина. В кадр также не попали родители Лианы. Обстановка тихая и скромная.

Крестным отцом Селин был выбран коллега Арсения — Николай Беляев, а крестной матерью — 18-летняя сестра Лианы Марьяна Волкова.

«Познакомилась сегодня с Селин! Такая она булочка!» — трепетала родственница Шульгиной.

Instagram @arseniy_shulgin

Арсений и Лиана официально узаконили свои отношения в августе 2020 года. До этого они встречались около года. Вскоре после бракосочетания молодые объявили, что ждут малышку. Ее имя супруги тщательно скрывали — хотели сделать сюрприз фанатам. Оказалось, в знак искренней любви друг к другу они нарекли девочку словом, сложенным из частей своих имен - Сеня и Лиана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Валерия несказанно радовалась рождению Селин. Эта — ее первая внучка.