«Тебе придется принять наш мир»: TikTok-дива Саева устроила скандал с Лазаревым

Звезда Tik Tok Дина Саева устроила скандал с певцом Сергеем Лазаревым на пресс-завтраке «Муз-ТВ». Конфликт поколений разгорелся из-за незнания 22-летней блогершей легендарных представителей отечественного шоу-бизнеса. Скандал невольно организовала Ксения Собчак, которая снимала интервью с кумиром миллионов подростков для своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Первым делом Собчак спросила у юной звезды, знает ли она хоть один хит Лазарева, на что девушка смущенно промолчала, а затем попросила артиста напеть что-нибудь из своих работ. Однако даже услышав исполнение песни «Так красиво» Лазарева, девушка умудрилась спутать его с рэпером Федуком.

На этом моменте Лазарев перестал шутить и заявил Саевой: «Новое поколение должно знать, что было до и развиваться».

«Мы просто не захламляем голову этим», — резко ответила певцу тиктокерша.

«А надо бы захламлять. Хорошей музыкой, хорошими книгами и всем остальным. А я, например, не захламляю голову 15-секундными видео», — парировал певец и попытался свернуть разговор в дружеское русло, попросив блогершу познакомить его с миром Tik Tok.

Однако девушка намерено или случайно не заметила попытку примирения и продолжила вести себя довольно необдуманно и резко.

«Ну, если ты не начнешь смотреть эти 15-секундные видео, ты так и не познакомишься с ними. Тебе придется принять наш мир», — заключила Саева.

«Кошмар, как он налетел. Ух, сразу меня на рога», — сказала Собчак после разговора с певцом.

До этого у телеведущей и Саевой был небольшой интерактив: Собчак предложила знаменитости отгадать несколько известных личностей. Саева правильно назвала род деятельности Владимира Высоцкого и Валентины Терешковой. Однако рассказать, кто такой Игорь Сечин, девушка не смогла. Чулпан Хаматова также оказалась девушке не знакома.

«Поэтесса? Ну, я не знаю. Имя и фамилия просто — как Анна Ахматова, только Чулпан Хаматова», — заявила блогер.

Остальным повезло гораздо меньше. Например, Саева назвала Игоря Крутого певцом, а Стас и Эдита Пьеха напомнили ей своей фамилией слово «пьеса». Это все, что она могла про них сказать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров отшлепал молодую звезду Tik Tok на съемках.