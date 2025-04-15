Портал в потусторонний мир: что категорически нельзя делать перед зеркалом?

Зеркала отражают смотрящего без прикрас. Однако, по мнению многих экстрасенсов и эзотериков, этот предмет хранит в себе множество загадок и даже может выступать в роли портала в иной мир. Зеркала — одни из самых популярных ритуальных предметов, однако при неправильном обращении они могут нести смертельную опасность. Специалисты по энергетике составили список примет, связанных с зеркалами, несоблюдение которых может принести реальный вред незнающему человеку.

Не смотреться в зеркало по ночам

Согласно народным поверьям, категорически нельзя смотреться в зеркало после захода солнца, так как в это время там открывается портал в потусторонний мир. Тамошние обитатели легко могут забрать душу у человека, который будет смотреться в зеркало в период между 12 и тремя часами ночи. По этой же причине эзотерики крайне не рекомендуют спать напротив зеркала.

Не материться перед зеркалом

Ни в коем случае нельзя говорить негативные и бранные слова своему отражению — так вы можете нанести себе вред в реальной жизни и привлечь отрицательную энергию. Это суеверие можно обратить в обратную сторону: хвалите себя и делайте комплименты своему отражению — тогда в жизни у вас появится много хорошего.

Не подносить зеркало к младенцу

До пяти лет ребенок крайне уязвим для негативного воздействия, поэтому смотреться в зеркало вплоть до этого возраста раньше было строжайше запрещено. У новорожденных и маленьких детей очень слабое биополе, утверждают эзотерики, поэтому они больше взрослых подвержены влиянию сущностей из потустороннего мира.

Нельзя плакать перед зеркалом

Ни в коем случае не пытайтесь увидеть свое отражение в плохом настроении или депрессии. Слезы демонстрируют слабость, которую в своих целях могут использовать демоны из зеркала.

Разбитое зеркало

Если вы посмотритесь в разбитое зеркало, то отразитесь сразу в десятках маленьких кусочках. Это разделит вашу энергетику подобным образом. Кроме того, треснутое зеркало может стать отличным выходом в свет для потусторонних жителей.

Неправильное расположение зеркала

Специалисты по энергетике не советуют вешать зеркало напротив входной двери, так как все входящие к вам будут оставлять в нем частичку своей энергии, которая не всегда бывает хорошей. Чтобы обезопасить себя, необходимо повесить зеркало напротив стены.

Старинное зеркало

Как и все старинные вещи, зеркало несет в себе энергетику предыдущего хозяина. А может оно использовалось предыдущими владельцами для проведения черных ритуалов? Если не знаете подробную историю владения зеркалом, лучше откажитесь от него, иначе оно принесет вам немало бед.

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