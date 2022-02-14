Хам или сама любезность? Какое первое впечатление производят разные знаки зодиака

Знаменитый модельер Коко Шанель говорила: «У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление», и была абсолютно права. Речь идет не только о внешнем виде человека, но и о его манерах. Так, если отношения с коллективом не сложились сразу, вряд ли можно рассчитывать на взаимопонимание в будущем.

Чтобы узнать, как воспринимают человека окружающие и, в случае необходимости, скорректировать поведение, астрологи произвели анализ множества натальных карт. Учтя особенности всех знаков зодиака, эксперты выяснили, какие их черты первыми бросаются в глаза.

Овнов, оказалось, выдает уверенность в себе. Эти люди очень образованы и могут дискутировать на любую тему. Они не заискивают перед незнакомцами, а предстают в своем «натуральном» обличии. Овнам можно доверять, и это чувствуется сразу.

Тельцы — удивительно сдержанные личности. Окружающие поражаются тому, как они умеют контролировать свои эмоции. Такая черта присуща только сильным духом людям — в новой компании они сразу становятся авторитетами.

Близнецы покоряют новых товарищей своим очарованием. Представители этого знака обходительны и ласковы — окружающим приятно с ними общаться. Внутреннее спокойствие обеспечит успех Близнецам.

Раки — учтивые люди. Они не видят ничего зазорного в том, чтобы помочь окружающим. Чаще всего новые знакомства Раки заводят в нестандартных ситуациях, требующих их серьезного вмешательства.

Львов выдает харизматичность. Горделивые и самоуверенные они всегда идут по жизни с высоко поднятой головой. Их мало волнуют мелкие проблемы и мнение окружающих. В компании они скорее будут рассказывать о себе, нежели уступят «трибуну» кому-либо.

Девы покоряют новых друзей своей чувственностью. Многие представители этого знака застенчивы и редко решаются знакомиться первыми. Но если кто-то захочет с ними пообщаться — ни разу не пожалеет. Девы — это целый мир загадок, полный энергии и теплоты.

Весы — притягательные личности. От рождения им присущ внутренний магнетизм. В новой компании эти персоны сразу становятся лидерами — к ним прислушиваются, их уважают. Весы искренне считают себя интровертами. Однако их коммуникабельности можно только позавидовать.

Скорпионы — удивительно активные люди. Их энергия бьет через край, что не может не привлекать окружающих. Словно мотыльки к огню, они рвутся к Скорпионам. О новых товарищах хотят разузнать все и сразу.

Стрельцы покоряют своим энтузиазмом. Они все время что-то придумывают, куда-то зовут друзей и знакомых, встревают в экстремальные авантюры — энергия бьет через край.

Козероги — весьма консервативные персоны. Несмотря на кажущуюся чопорность, они достаточно открыты и умеют расположить к себе новых знакомых. Козероги всегда четко следуют собственным принципам, и это не может не радовать.

Водолеи — свободные личности. У них нет комплексов, а значит, нет проблем. Представители этого знака могут заговорить с любым человеком в незнакомом месте и будут чувствовать себя уверенно. Такие персоны не боятся осуждения — они и так все знают про себя.

Рыбы — идеальные слушатели. Они добры и внимательны к людям, готовы помочь в любую секунду. Эти персоны быстро располагают к себе. Лучше друзей-Рыб на свете вряд ли кто-то может быть, пишет Cluber.com.

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