Милая домоседка или ярая активистка? О ком мечтают мужчины разных знаков зодиака

Как известно, девушки бывают разные: спокойные и милые, яркие и активные, домоседки и карьеристки. Астролог Анна Зорина рассказала, о какой именно спутнице мечтает каждый из представителей зодиакальной дюжины.

Овны

Мужчины, родившиеся под этим знаком, мечтают о настоящей любви. В начале отношений Овнов может охватить слепая страсть. Поэтому представители этого знака остаются с теми женщинами, которые могут постоянно держать их в тонусе. Овнам нужно, чтобы кто-то давал им повод просыпаться по утрам.

Тельцы

Представители этого знака зодиака способны на сильную любовь и не боятся показывать свои чувства. Поэтому они мечтают о спутнице, которая будет такой же верной и искренней, как и они сами.

Близнецы

Близнецы ищут себе возлюбленных, которые смогут подпитывать их самооценку. Эти мужчины выбирают страстных и безумных дам. Близнецы уверены, что отношения должны быть наполнены впечатлениями и счастьем.

Раки

Каждый раз, когда Раки знакомятся с женщинами, они пытаются «с порога» выяснить, подходят ли избранницы для «любви до гроба». Будучи очень эмоциональными и чувственными мужчинами, Раки ищут ту, о которой можно заботиться вечно и получать заботу в ответ.

Львы

Львы питают страсть к пламенным женщинам. Они делают ставку на даму, способную отдаться чувствам целиком. Львам также очень важно, чтобы спутница могла подталкивать их на новые свершения.

Девы

Эти мужчины не любят играть в игры, поэтому сразу ищут девушку, с которой можно прожить всю жизнь. Девам важно, чтобы их любили не за что-то, а вопреки всему. Мужчина-Дева отдаст свое сердце той, которая примет его настоящим.

Весы

Эти мужчины верят, что любовь может жить вечно. Весам нужна такая избранница, которая сможет подтвердить данное убеждение. Избранницы Весов должны уметь поддерживать страсть и романтику. Весы нуждаются в сюрпризах и частом совместном времяпрепровождении.

Скорпионы

Скорпионам нужна страсть. Она делает их счастливыми. Мужчин-Скорпионов привлекают раскованные и сексуальные женщины. Представители этого знака зодиака готовы дарить свою любовь тем, кто сводит их с ума.

Стрельцы

Стрельцы предпочитают в пару спутниц, не обремененных сильным характером. Избранницы этих представителей зодиакальной дюжины должны быть легки на подъем. Стрелец — свободолюбивый знак. Рожденные под ним мужчины нуждаются в партнершах, которые помогут им найти предназначение.

Козероги

Эти мужчины — однолюбы. Их мечта: с первого раза найти спутницу на всю жизнь. Козероги ищут карьеристок, увлеченных жаждой успеха. Также представителям этого знака нужна партнерша, которая сможет вдохновлять и мотивировать.

Водолеи

Идеал Водолеев — уникальная и необычная девушка, которая умеет подать себя. Водолеям важно, чтобы с избранницей было весело и всегда находились темы для разговора. Женщины, которые наполнены оптимизмом и любовью к творчеству, для Водолеев на вершине списка.

Рыбы

Мужчина-Рыбы — падки на лесть и комплименты. Они готовы полюбить такую женщину, которая будет боготворить их и днем, и ночью. Рыбы питают слабость к мягким, спокойным, чувственным и нежным дамам. Мужчины, рожденные под этим знаком, часто предаются мечтам и хотят, чтобы они стали явью.

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