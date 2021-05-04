Сняла кольцо и ходит грустная: по какой причине Ивлеева могла уйти от Элджея?

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Виктория Андреева
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Блогера и рэпера не видят вместе уже очень давно. Фанаты предполагают, что супруги подали на развод. Неужели был веский повод?

Сняла кольцо и ходит грустная: по какой причине Ивлеева могла уйти от Элджея?

Фото: Instagram @sayonaraboy

Всего за несколько месяцев из дерзкой хулиганки Настя Ивлеева превратилась в тихую скромницу. Блогер все реже появляется на светских тусовках и без сопровождения. Неужели у звезды проблемы с личной жизнью?

Поклонники штурмуют социальные сети Ивлеевой. Они заметили, что звезда сняла обручальное кольцо и перестала говорить о своем супруге — рэпере Элджее. Если раньше молодые люди публиковали уйму фото в обнимку друг с другом, то теперь на селфи Настя позирует одна. Как отмечают юзеры, ее состояние оставляет желать лучшего.

«Настюш, все будет хорошо!»

«А почему ты кольцо сняла? Уже развелись?»

«Что бы не произошло, Настюх, все это забудется!» — поддерживали блогера фанаты.

Instagram @_agentgirl_

Пока сама Ивлеева не спешит комментировать случившееся, за нее говорят знаменитые коллеги. На днях YouTube-блогер Антон Суворкин со ссылкой на инсайдера заявил, что Элджей и его супруга готовят документы на развод. По какой причине пара может расстаться — не сообщалось. Однако есть предположение, что Настя «устала работать за двоих» и даже «застукала» мужа с любовницей — собственной подругой Юлией Коваль. После неприятного инцидента девушки якобы совершенно перестали общаться.

«Возможно, разводиться будут тихо, чтобы не было шумихи», — цитирует Суворкина News.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего боится Настя Ивлеева и как это связано с рэпером Элджеем.

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