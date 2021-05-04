Без криков и слез: что делать, если подросток вернулся домой пьяным?

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 507

Психолог Полина Заргарова рассказала, какие действия родителей наверняка спровоцируют конфликт и подорвут доверие ребенка.

Фото, видео: Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com; 5-tv.ru

Никто не застрахован от пагубного воздействия. Дети часто оказываются в дурных компаниях, начинают употреблять алкоголь и курить. Случается, что даже совершают преступления. Уследить за всем невозможно — это факт. А вот принять своевременные меры — под силу каждому.

Что делать, если подросток пришел домой в нетрезвом состоянии — этот вопрос детскому психологу Полине Заргаровой задавали не раз. В беседе с 5-tv.ru эксперт назвала три главных правила, соблюдать которые в подобной ситуации жизненно важно.

Первая реакция

Для начала психолог советуют усвоить простую истину: даже в образцовой семье ребенок может пуститься в «загул». Можно сколько угодно воспитывать малыша, ориентируя на здоровый образ жизни. Но случится, например, несчастная любовь, и о ценных советах он вряд ли вспомнит.

Первый и важный шаг в этом деле — научиться контролировать свои эмоции и всегда быть готовым к неожиданному развитию событий.

Если на пороге появился пьяный сын или нетрезвая дочь, кричать и ругаться просто бессмысленно. Подросток, как и взрослый человек, под действием алкоголя мало что понимает. Его реакции будут заторможенными — никакая «важная» информации в голове не отложится. Гораздо продуктивнее перенести разговор на следующий день, когда обе стороны будут морально к этому готовы.

«Если ситуация уже случилась, то самое правильное будет — обнять ребенка, поцеловать и уложить его спать. Если в этот момент начать что-то выяснять, вы можете получить неадекватную реакцию, которая спровоцирует ссору, скандал. Это будет только мешать налаживанию дальнейших отношений», подчеркнула Полина Заргарова.

Разберем ситуацию?

Безусловно, каждый родитель хочет восстановить ход событий ушедшего вечера, как можно скорее. Однако будить ради этого ребенка ранним утром в корне неверно. Подросток должен отдохнуть, прийти в себя, осознать, что никто не причинит ему боль и не заставит молить о пощаде. Диалог должен пройти спокойно, без криков и слез.

Когда обе стороны готовы к разговору, важно задавать конкретные вопросы.

«Спросите, почему это произошло, в какой компании это было, что спровоцировало, что почувствовал и хочется ли повторить, какой это опыт был: положительный или отрицательный? Нужно рассказать, почему вы за него волнуетесь, и к чему это может привести», — объяснила эксперт.

Между тем, напомнила Полина Заргарова, очень важно учитывать возраст сидящего напротив ребенка. Если ему 12 лет — разговор, конечно, будет отличным от диалога с 17-летним. В первом случае подросток почти наверняка окажется втянутым в дурную компанию, тогда как во втором это может быть сознательный выбор несовершеннолетнего.

Ругать и того, и другого бессмысленно. Необходимо добраться до истины.

«Если ребенок уже взрослого возраста, важно понять почему он пришел в таком состоянии, было это радостное событие, которое отмечали с друзьями, или это ситуация, когда он старался забыться. Здесь будет важно понимание мотива, для того чтобы в дальнейшем помочь ребенку», — отметила психолог.

Выводы

Если диалог строится адекватно, и подросток ощущает участие родителя он, скорее всего, расскажет обо всех нюансах прошлого вечера. Уже по ряду фактов можно будет понять, склонен ли ребенок к злоупотреблению и нужно ли его спасать.

Как показывает практика, чаще всего бывает достаточно одной пояснительной беседы. Ведь рано или поздно подросток вступит во взрослую жизнь, и хорошо, если он будет подготовлен и уверен в надежности тыла.

«В тот момент, когда ребенок пришел (в нетрезвом состоянии — Прим. ред.), требуется только принятие и забота. Ребенок должен чувствовать, что его любят и принимают, что бы с ним не произошло. Тогда он сможет доверять вам и быть ближе к семье. Будет знать, что вы не оттолкнете его ни в каком случае», — заключила Полина Заргарова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно реагировать на раннюю половую жизнь ребенка.

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