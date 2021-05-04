Без криков и слез: что делать, если подросток вернулся домой пьяным?

Никто не застрахован от пагубного воздействия. Дети часто оказываются в дурных компаниях, начинают употреблять алкоголь и курить. Случается, что даже совершают преступления. Уследить за всем невозможно — это факт. А вот принять своевременные меры — под силу каждому.

Что делать, если подросток пришел домой в нетрезвом состоянии — этот вопрос детскому психологу Полине Заргаровой задавали не раз. В беседе с 5-tv.ru эксперт назвала три главных правила, соблюдать которые в подобной ситуации жизненно важно.

Первая реакция

Для начала психолог советуют усвоить простую истину: даже в образцовой семье ребенок может пуститься в «загул». Можно сколько угодно воспитывать малыша, ориентируя на здоровый образ жизни. Но случится, например, несчастная любовь, и о ценных советах он вряд ли вспомнит.

Первый и важный шаг в этом деле — научиться контролировать свои эмоции и всегда быть готовым к неожиданному развитию событий.

Если на пороге появился пьяный сын или нетрезвая дочь, кричать и ругаться просто бессмысленно. Подросток, как и взрослый человек, под действием алкоголя мало что понимает. Его реакции будут заторможенными — никакая «важная» информации в голове не отложится. Гораздо продуктивнее перенести разговор на следующий день, когда обе стороны будут морально к этому готовы.

«Если ситуация уже случилась, то самое правильное будет — обнять ребенка, поцеловать и уложить его спать. Если в этот момент начать что-то выяснять, вы можете получить неадекватную реакцию, которая спровоцирует ссору, скандал. Это будет только мешать налаживанию дальнейших отношений», — подчеркнула Полина Заргарова.

Разберем ситуацию?

Безусловно, каждый родитель хочет восстановить ход событий ушедшего вечера, как можно скорее. Однако будить ради этого ребенка ранним утром в корне неверно. Подросток должен отдохнуть, прийти в себя, осознать, что никто не причинит ему боль и не заставит молить о пощаде. Диалог должен пройти спокойно, без криков и слез.

Когда обе стороны готовы к разговору, важно задавать конкретные вопросы.

«Спросите, почему это произошло, в какой компании это было, что спровоцировало, что почувствовал и хочется ли повторить, какой это опыт был: положительный или отрицательный? Нужно рассказать, почему вы за него волнуетесь, и к чему это может привести», — объяснила эксперт.

Между тем, напомнила Полина Заргарова, очень важно учитывать возраст сидящего напротив ребенка. Если ему 12 лет — разговор, конечно, будет отличным от диалога с 17-летним. В первом случае подросток почти наверняка окажется втянутым в дурную компанию, тогда как во втором это может быть сознательный выбор несовершеннолетнего.

Ругать и того, и другого бессмысленно. Необходимо добраться до истины.

«Если ребенок уже взрослого возраста, важно понять почему он пришел в таком состоянии, было это радостное событие, которое отмечали с друзьями, или это ситуация, когда он старался забыться. Здесь будет важно понимание мотива, для того чтобы в дальнейшем помочь ребенку», — отметила психолог.

Выводы

Если диалог строится адекватно, и подросток ощущает участие родителя он, скорее всего, расскажет обо всех нюансах прошлого вечера. Уже по ряду фактов можно будет понять, склонен ли ребенок к злоупотреблению и нужно ли его спасать.

Как показывает практика, чаще всего бывает достаточно одной пояснительной беседы. Ведь рано или поздно подросток вступит во взрослую жизнь, и хорошо, если он будет подготовлен и уверен в надежности тыла.

«В тот момент, когда ребенок пришел (в нетрезвом состоянии — Прим. ред.), требуется только принятие и забота. Ребенок должен чувствовать, что его любят и принимают, что бы с ним не произошло. Тогда он сможет доверять вам и быть ближе к семье. Будет знать, что вы не оттолкнете его ни в каком случае», — заключила Полина Заргарова.

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