Рост цен на газ перепугал украинских газовщиков: Европа может забрать свое сырье

Украинские хранилища могут остаться без газа на следующий отопительный сезон, так как треть из них их принадлежит европейским трейдерам, и они могут забрать в ближайшее время газ в ЕС, где цены достигли максимальных значений с начала этого года, пишет EADaily.

«Иностранные компании привезли в прошлом отопительном сезоне на Украину десять миллиардов кубометров газа для временного хранения. Ключевое слово в этом сообщении — временного. Если разница в цене между летними и зимними форвардными ценами будет в пользу рынка ЕС, то этот газ быстро реэкспортируют в Европу», — сообщил на своей странице в Facebook экс-руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

По информации «Укртрансгаза», в прошлом году в хранилищах накопили 28,3 миллиарда кубометров газа, и десять из них принадлежали европейским трейдерам, которые воспользовались украинскими подземными хранилищами из-за льготных тарифов и освобождения от пошлин.

«В каком объеме и кто будет создавать запас газа на следующую зиму? Кто будет отвечать за безопасность поставок населению? После отмены ПСО (спецобязательств) для населения и коммунальной теплоэнергетики „Нафтогаз“, возможно, уже не должен его создавать. Частные трейдеры? В каком объеме? Как привлечь иностранных трейдеров к хранению и в этом сезоне?» — задался вопросами глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

На данный момент в украинских хранилищах осталось 14,8 миллиарда кубометров, из которых пять принадлежат зарубежным компаниям. И они могут отобрать их, так как ценовая ситуация в Европе указывает на то, чтобы продавать сырье в ЕС. При этом для отопительного сезона стране нужно не менее 18 миллиардов кубометров газа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как крымчанин удивил украинцев рассказом о низких тарифах ЖКХ в России. Житель российского региона в эфире украинского телеканала заявил, что с минимальной пенсией позволяет себе не экономить на коммунальных услугах.