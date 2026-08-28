Угандийский король Рукиди IV умер в возрасте 34 лет

Король традиционного королевства Торо на западе Уганды Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV скончался в возрасте 34 лет. Об этом сообщил премьер-министр королевства Калвин Армстронг Рвомиире Акиики.

Ойо Рукиди IV родился 16 апреля 1992 года и стал королем в сентябре 1995 года после смерти своего отца Патрика Дэвида Мэтью Кабойо Олими III. На момент восшествия на престол ему было всего три года, поэтому до совершеннолетия управление делами королевства осуществлял регентский совет.

Рукиди считался самым молодым действующим монархом в мире и одним из самых известных традиционных правителей Уганды. Власти Торо сообщили, что у короля остался наследник, имя которого объявят позднее.

Королевство Торо входит в число традиционных монархий современной Уганды. Его правители не имеют государственной власти, однако сохраняют важную роль в культурной и общественной жизни региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что король Норвегии Харальд V — старейший монарх Европы — скончался в возрасте 89 лет в госпитале. Харальд V находился в больнице с 17 августа после того, как врачи приняли решение о необходимости стационарного лечения. Позднее у монарха диагностировали бактериальную инфекцию кровотока на фоне лечения гемолитической анемии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.