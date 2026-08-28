«Буду помнить всю жизнь»: сотрудница нижегородского автокластера о встрече с Путиным

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 52 0

Сегодня у нее день рождения, и в честь этого ей вручили букет от администрации президента.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Сотрудницу автокластера поздравили с днем рождения после встречи с Путиным

Сотрудницу нижегородского автокластера Анастасию, которая представила президенту России Владимиру Путину новую модульную платформу для легких коммерческих автомобилей, поздравили с днем рождения. От администрации главы государства ей вручили букет.

«Я очень рада познакомиться с президентом Российской Федерации в такой день. Буду теперь помнить его всю жизнь. И есть что показать своей семье, своим детям», — поделилась она эмоциями.

До этого Анастасия рассказала Путину о новой модульной платформе, которую используют для создания будущей линейки легких коммерческих автомобилей. Подобная разработка впервые реализована в российском автомобилестроении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время рабочего визита на нижегородский автокластер Владимиру Путину также доложили о планах увеличить уровень локализации машин до 75% к 2032 году.

Кроме того, к 2028 году разработчики рассчитывают достичь 50% локализации за счет выпуска двигателя, трансмиссии, кузова и блоков управления. Новые автомобили будут создавать на модульной платформе, которая подойдет как для машин с двигателями внутреннего сгорания, так и для гибридов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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