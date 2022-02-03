ТОП-3 знаков зодиака, любить которых мучительно больно

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Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 45 723

Этих представителей зодиакальной дюжины выдержит не каждый партнер.

ТОП-3 знаков зодиака, любить которых мучительно больно

Фото: depositphotos / Vadymvdrobot

Есть люди, созданные для романтики и любви на всю жизнь. А есть Девы, Скорпионы и Стрельцы. Астрологи утверждают, что представителей этого знака зодиака любить мучительно больно.

Девы

Самодостаточные Девы подходят к отношениям с аналитической точки зрения. Пока человек, рожденный под этим знаком, не убедится, что потенциальному партнеру можно доверять, он будет держать претендента на расстоянии вытянутой руки. Чтобы Девы полюбили кого-то, они должны ослабить свою защиту и открыться. Что им не свойственно.

Скорпион

Скорпионы редко точно знают, чего хотят. Они могут быть очень холодны к партнеру, а могут окружить его вниманием и заботой. Представители этого знака зодиака обладают ограниченным количеством романтической энергии. Поэтому когда она заканчивается в одних отношениях, Скорпионы начинают искать эмоции в других.

Стрелец

Энергичные, импульсивные и свободолюбивые Стрельцы — интересные партнеры, с которыми не бывает скучно. Но они редко останавливаются на ком-то одном. Эти люди хотят всегда находиться в движении, они ищут адреналин и приключения. Стрельцам сложно оставаться на одном месте, а таких подвижных партнеров могут выдержать далеко не все. Стрелец почувствует, что нашел свою вторую половинку, лишь когда она сумеет поспевать за ним.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-3 знаков зодиака, которым сложно влюбляться.

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