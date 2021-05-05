Слухи о болезни и падение из окна модели: каким стал старший сын Анны Михалковой

Старшему сыну актрисы Анны Михалковой, Андрею Бакову, 4 мая исполнился 21 год. Звезда «Обычной женщины» трогательно поздравила первенца с важной датой на своей странице в Instagram.

Михалкова похвалила сына за мужественные поступки, но намекнула и на его непростой характер.

«Ты родился как доказательство сложности мира, его основательности, его многогранности и противоречивости. И это не излишний пафос, просто есть люди, через которых ты можешь увидеть и почувствовать вещи, которые не видишь и не ощущаешь сам».

Детство и юность

Андрей стал первым сыном Анны Михалковой от ее супруга Альберта Бакова. В этом браке на свет появились также его брат Сергей и сестра Лидия. Причем родители троицы успели в 2006 году развестись и годом позже снова пожениться.

Андрей рос творческим молодым человеком, все ждали, что он пойдет по стопам своих знаменитых родственников и станет актером. Вместо этого он предпочел экономический факультет МГУ. Но опыт работы в кино — роль в фильме «Чурросы» его тети Надежды Михалковой — за его плечами все же есть.

Анна оберегала частную жизнь детей, но несколько раз намекала, что у Андрея достаточно строптивый нрав.

Instagram @anikiti4na

Падение девушки из окна

Как бы то ни было, первенец Михалковой не привлекал к себе особого внимания до недавнего времени. В прошлом году Баков заставил говорить о себе всех. В январе 2020 года его девушка на тот момент — Ксения Пунтус — выпала из окна его квартиры. Ее нашли в снегу в тяжелом состоянии, внук Никиты Михалкова в это время был дома.

Та история так и осталась не до конца проясненной. Семья Андрея не дала ни единого комментария на тему случившегося, Анна Михалкова тогда перестала контактировать с прессой. Сам Баков говорил полиции, что спал, когда все произошло.

Вскоре после выписки Пунтус из больницы, Андрей с ней расстался. При этом девушка так и не рассказала, как именно произошел несчастный случай. Однако об экс-возлюбленном отзывалась положительно.

Сейчас девушкой Андрея Бакова называют юную модель Евгению Макарову. При этом сам молодой человек избегает вопросов на тему своей личной жизни.

Ксения Пунтус — бывшая девушка Андрея Бакова (Instagram @k_ksusha)

Слухи о страшной болезни

После происшествия с Ксенией Пунтус Андрей Баков ограничил количество личных фото в своих соцсетях. Несмотря на это, многие пользователи заметили, что он резко потерял много веса. Так как сам наследник Михалковой на эту тему не говорил, пошли новые слухи.

Наиболее распространенная версия среди фанатов звездного семейства — это проблемы со здоровьем у Андрея. Есть много заболеваний, симптомом которых является быстрое похудение. Некоторые же склоняются к тому, что виновата во всем зависимость от наркотиков.

Однако Михалкова и сам Баков на эти слухи не реагировали.

Поздравления с праздником

Фанаты Анны Михалковой редко видят ее в компании детей. Так что снимки с повзрослевшим сыном привели поклонников в восторг.

«Ничего себе, сын какой взрослый, мама как девчушка»;

«Сын-мужчина — это здорово»;

«Какой красавец»;

«Мамино счастье»;

«Очень харизматичный», — написали они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что и сама актриса Анна Михалкова сильно похудела.