На унитазе или в «позе орла»: как правильно ходить в туалет и избежать геморроя?

Геморрой — одна из самых неприятных и неприглядных болезней человеческого тела, которую можно предотвратить при знании тонкостей процесса дефекации. Специально для 5-tv.ru колопроктолог Роман Сорокин рассказал, как избежать этого мучительного недуга при помощи правильной позы для дефекации.

Прежде всего, отметил врач, геморроидальная ткань появляется в организме человека еще в утробе матери в период с пятой по седьмую недели развития плода. Эта ткань нужна для дополнительной герметизации заднего прохода при чихании или кашле, к примеру. Однако данную часть организма легко повредить при долгом сидении на унитазе, утверждает врач.

«Когда мы долго сидим на унитазе, сила тяжести работает против нас, и максимальной точкой приложения этой силы тяжести является как раз анус. Когда мы сидим на унитазе, кровь прилегает к нашим геморроидальным узлам, тем самым увеличивая их и вызывая расширение этой ткани. Соответственно, постепенно начинает растягиваться связочный аппарат, что является одной из причин появления геморроя у человека», — объяснил процесс появления болезни колопроктолог.

По его словам, пациенту при запущенном геморрое назначают хирургическое вмешательство или специальные манипуляции. При этом сидение на унитазе не только растягивает геморроидальную ткань, но и расслабляет мышцы, которые не работают должным образом.

«Мы сидим на унитазе с определенной целью, для того чтобы сходить в туалет, соответственно, мы напрягаем брюшную полость создавая там большое давление. Это очень сильно влияет на растяжение геморроидальной ткани за счет прилива избыточной крови», — продолжил объяснение Сорокин.

Однако нужно понимать, что иногда человек проводит много времени в туалете из-за запоров, которые также могут быть вызваны неправильной позой. Как оказалось, лучшим для здоровья вариантом является дефекация в «позе орла», то есть на корточках.

«Было исследование, которое показало, что люди, которые сидят с приподнятыми ногами, когда колени находятся выше таза в несколько раз, быстрее совершают акт дефекации. Потому что прямая кишка распрямляется и максимально расслабляется мышца, которая формирует аноректальный угол», — заключил врач.

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