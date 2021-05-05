Регина Тодоренко попала в больницу — фото
Известная телеведущая провела на больничной койке всю ночь.
Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу. Фотографию из медицинской палаты она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Не поверите, где я сегодня сплю… В больнице», — сказала знаменитость вечером 4 мая, снимая себя на камеру в медучреждении.
В руках Регина держала книгу и термокружку. На лице была надета медицинская маска, телеведущая выглядела изможденной.
Утром 5 мая она опубликовала в сторис фотографию, на которой лежит на больничной койке.
«Все будет хорошо!!!», — оптимистично написала Тодоренко.
Что стало причиной ее госпитализации, телеведущая не уточнила.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко показала округлившийся живот и заявила о планах родить второго ребенка.
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