Каким заболеваниям подвержены обладатели разных групп крови

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 9 246

Шведские ученые выяснили, у кого повышенная склонность к образованию тромбов, а кто подвержен риску инсультов.

Каким заболеваниям подвержены обладатели разных групп крови

Фото: Depositphotos / angellodeco

Между группой крови человека и его подверженностью опасным заболеваниям есть связь. К такому выводу пришли ученые из Швеции в ходе эксперимента с участием пяти миллионов человек, сообщает научный журнал eLife. Что же конкретно установили исследователи?

Первая группа

У обладателей первой группы крови более высок риск нарушений ее свертываемости. Кроме того, женщины с первой группой и положительным резус-фактором во время беременности чаще страдают гипертонией.

Вторая группа

Люди со второй группой крови склонны к образованию тромбов, что в свою очередь увеличивает риск развития сердечных приступов и инсульта. А потому рекомендуется не злоупотреблять вредными привычками.

Третья группа

Обладатели третьей группы крови меньше, чем другие, подвержены заболеваниям, развивающимся из-за камней в почках. Однако этим людям все же не стоит злоупотреблять слишком солеными продуктами.

Четвертая группа

Людям, в венах которых течет четвертая группа крови, могут угрожать проблемы с сердцем и сосудами. Поэтому стоит по возможности придерживаться здорового и активного образа жизни.

В целом, на сегодня ученые обнаружили 49 заболеваний, которые чаще возникают у людей с определенной группой крови, уточняют ученые. В то же время, вне зависимости от группы крови, всем людям необходимо регулярно проходить осмотры, чтобы преждевременно заметить какие-либо отклонения в организме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что о характере мужчины может рассказать его группа крови.

-17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.65
0.17 86.56
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:52
Меган Маркл рассорила принца Гарри с его давним другом Томом Инскипом
8:51
Захарова сочла смешной реакцию немецких журналистов на меры против DW
8:43
Финский залив и Нева напустили на Петербург густой туман
8:34
Смольянинов появился на публике с беременной Луговой
8:25
Неделя без воздуха: заболевшая Лолита показала свое лицо без фильтров
8:25
Посольство РФ не удивили обвинения США о подготовке «вторжения» на Украину

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака
ТОП-6 имен, которые носят «гулящие» женщины
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту
Держитесь подальше: с какими типами мужчин бессмысленно строить отношения

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год