Ретроградный Меркурий в мае 2021 года: чего ждать от коварной планеты?

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Екатерина Бородина
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Небесное светило начинает обратный ход в знаке Близнецов с 30 мая по 23 июня.

Ретроградный Меркурий в мае 2021 года: чего ждать от коварной планеты?

Фото: Depositphotos / alexaldo

Ретроградный Меркурий — гроза всех начинаний и спокойной жизни. Это случается три или четыре раза каждый год. В этом году нам «повезло» попасть в период обратного движения планеты лишь трижды. Ближайшее ретроградное движение Меркурия состоится в период с 30 мая по 23 июня. Планета пройдет через знак Близнецов.

Астрологи предупреждают: в это время может происходить множество неприятностей. Как известно, Меркурий покровительствует интеллектуальной и мыслительной деятельности, а также коммуникации между людьми. Поэтому, когда планета «разворачивается» и идет задом, в этих сферах все соответственно идет наперекосяк.

Поэтому лучше не покупать новую технику — будет ломаться. Сэкономленные деньги держите под семью замками — в это непростое время легко попасть в лапы мошенников и отдать им свои кровные.

Не верьте людям. По мнению астрологов, в этот период все врут чаще. А кроме того, избегайте деловых встреч и первых свиданий — подпишете не те бумаги или будете выглядеть полным дураком.

Хуже всего придется людям рожденным под знаком Близнецов, так как ретроградный Меркурий входит именно в их знак. Астрологи предупреждают: и без того легкомысленные Близнецы в этот период должны быть особенно внимательными. Рекомендуется тщательно перепроверять всю информацию семь раз, чтобы принять одно верное решение.

Однако, есть в этом периоде и приятные стороны. Например, в ретроградный Меркурий рекомендуется заниматься поиском давно утерянных вещей. Некоторые из знаков зодиака, в натальной карте которых указано, что они родились в период ретроградного Меркурия, будут работать эффективней обычного. Всем остальным рекомендуется занять свое время изучением чего-то нового, как ни странно, но именно в этот период информация усваивается лучше всего.

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