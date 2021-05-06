«Ругаются и обзывают»: кто выгнал из дома 89-летнюю звезду «Полосатого рейса»?

Звезда фильма «Полосатый рейс» Лидия Доротенко оказалась в безвыходном положении. 89-летнюю актрису выгнали из дома близкие люди. О подробностях случившегося 5-tv.ru рассказал охранник, состоящий с пострадавшей в доверительных отношениях.

Личная жизнь Лидии Ивановны складывалась непросто. За долгие годы брака с Николаем Доротенко у нее так и не родилось детей. На нервной почве влюбленные то сходились, то расходились и в итоге решили усыновить малыша. Их приемным сыном стал Абдурахман — ребенок из восточной семьи. Вскоре после оформления всех документов они сменили ему имя на простое русское Ярослав.

Наследник вырос, женился, у него родился сын Андрей. По окончании школы молодой человек получил юридическое образование. Казалось, он мог бы начать самостоятельную жизнь. Однако предпочел остаться в квартире бабушки, существуя на ее средства.

Доротенко неоднократно жаловалась на вымогательства денег со стороны внука и даже побои. А в последнее время Андрей и вовсе начал выгонять пожилую актрису из квартиры, вынуждая ночевать одну на лестничной клетке.

«Она живет с внуком. У внука девки меняются довольно часто. Ругаются, мусор не выносят, и ее обзывают по-всякому. Я вот ей говорю: чего ты ходишь, нам плачешься в жилетку, а сама ничего не делаешь? Иди ты к участковому, пиши заявление. Она говорит: „Жалко“», — рассказал мужчина.

Мужчина добавил, что периодически Лидия Ивановна обращается за помощью к подруге из соседнего дома. Вполне вероятно, сейчас она находится там же. Хотя неоднократно звезда пряталась от разъяренных родственников и на студии «Ленфильма». Со слов охранника, там актриса снимает помещение.

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