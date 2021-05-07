Удивительная женщина. Жизненный путь звезды «Полосатого рейса» Лидии Доротенко

Актерская судьба непроста, и вряд ли кто из штурмующих театральные вузы юных талантов может заранее с уверенностью сказать, станет ли он звездой кинематографа, артистом одной роли или королем эпизодов. Именно последнее амплуа выпало актрисе Лидии Доротенко. О сложном и ярком пути 89-летней любимицы всей киностудии «Ленфильм» вспоминает 5-tv.ru.

Лидия Ивановна Доротенко родилась в Ленинграде, 18 августа 1931 года. Профессионального актерского образования она не получила, но смогла стать настоящей легендой главной киностудии города на Неве. Еще в юности она случайно попала на съемочную площадку и начала сниматься в массовке. Первой и судьбоносной крупной картиной для нее стал знаменитый фильм «Полосатый рейс» — именно на этих съемках она познакомилась с будущим мужем Николаем Доротенко. Позже она стала ассистентом по актерам, но сниматься в эпизодах не перестала. Более того, сейчас, накануне своего 90-летия актриса признается, что до сих пор пользуется спросом у режиссеров для создания эффектных образов в массовке.

Кадр из фильма «Брат», реж. Алексей Балабанов (1997 г.)

Брак для Лидии Ивановны оказался счастливым, но детей, увы, не принес: у мужа актрисы после службы обнаружилось облучение. Пара из-за этого даже расходилась, но в итоге влюбленные остались вместе и приняли непростое решение — взять ребенка из дома малютки. Мальчику Абдурахману они дали русское имя Ярослав и стали воспитывать.

Но как ни старались супруги, парень вырос непокорным и сейчас не то что не остается опорой для пожилой матери, но и попросту поднимает на нее руку. Сердобольная Лидия Ивановна молчит, отказываясь писать заявление в полицию. По стопам отца пошел и внук Андрей: 30-летний юноша живет в квартире бабушки, периодически выгоняет ее на улицу, поколачивает. Старушка не скрывает этого, но в поведении родных винит биологические гены сына.

Кадр из фильма «Красная королева» реж. Алена Райнер (2015)

Печальные будни артистки скрашивает работа: она до сих пор активно снимается в эпизодах, правда, и живет в основном на «Ленфильме». Говорят даже, что снимает там комнатушку. Помимо того, что актрису ценят на киностудии, ей восхищаются и простые горожане. На сайте Kino-teatr.ru пользователи делятся трогательными историями, как пожилая актриса помогает незнакомцам на улицах, весело щебечет с людьми в кофейнях и никогда не сетует на жизнь.

«Хочу выразить огромную благодарность этой потрясающей женщине, актрисе и добрейшей души человеку! Сегодня вы помогли мне и моей дочери в метро Горьковская. Спасибо вам большое, здоровья и благополучия!»;

«Сегодня утром в метро встретила совершенно очаровательную бабульку. Когда я попыталась уступить ей место, она ответила отказом, аргументировав это тем, что хочет чтобы место ей уступил мужчина. Такой нашелся, и она попросила его пересесть, чтобы оказаться рядом со мной»;

«Вчера ехали с детьми в метро и встретили Лидию Ивановну. Она хотела моих детей по своему проездному через турникеты пропустить, а потом села с нами рядом в метро, и мы разговорились. Удивительная женщина!» — рассказывают пользователи.

Лидия Доротенко снялась в десятках кинолент. В их числе «Брат», «Мы из будущего», «Львиная доля», «Морфий», сериалы «Ментовские войны — 3», «Петр первый. Завещание», «Последняя встреча», «Тариф на прошлое» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью свидетеля притеснений звезды «Полосатого рейса». Лидия Доротенко оказалась в безвыходном положении. 89-летнюю актрису выгнали из дома близкие люди.