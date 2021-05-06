Единственный день в году: когда важно загадать желание на неделе с 10 по 16 мая

Грядущая неделя готовит людям массу приятных сюрпризов. Речь идет не только о нормализации ситуации на работе и в личных делах — наступает идеальное время для реализации самых смелых идей! Всего один день отводится на то, чтобы успеть загадать заветное желание. Подробнее об этом 5-tv.ru рассказала нумеролог личностного роста Юлия Леонова.

Начало недели

Эксперт отметила, что начало недели будет достаточно спокойным. 10 мая люди, состоящие в напряженных отношениях с родителями, смогут, наконец, уладить все конфликты. В этот день важно проявить заботу не только о родственниках, но и о малознакомых людях — за все воздастся сполна.

«Не рекомендуется принимать серьезных решений. Эмоции могут помешать объективности. Старайтесь избегать психологического напряжения», — отметила Леонова.

А вот 11 мая важно проявить упорство, чтобы добиться намеченного. Во вторник идеально заняться решением финансовых вопросов. Если дела коснутся выгодных сделок — жадничать не нужно. В противном случае велик риск потерять последние сбережения. Тем, у кого есть дети, рекомендуется провести с ними побольше времени.

12 мая важно уделить внимание своему здоровью. Следует отказаться от распития алкоголя и употребления фастфуда. Если самочувствие не устраивает — лучше сразу обратиться к врачу. Хорошо завершить день расслабляющими ваннами и медитацией.

«В этот день также важно отрегулировать свой график работы — возможны авралы. Ваша задача в этот день быть практичным и деловым и действовать последовательно», — считает нумеролог.

В четверг, 13 мая, следует быть более осторожными в беседах. Любое слово может быть воспринято двояко, поэтому следует остерегаться критики. В этот день идеально путешествовать, изучать что-нибудь новое. Если в четверг хорошенько зарядиться эмоциями, в будущем будет легче преодолеть неожиданные препятствия.

Акшая Тритья

14 мая — тот самый день, что называют уникальным. По ведической традиции он именуется Акшая Тритья — периодом исполнения заветных желаний. В этот момент Солнце и Луна максимально активны: звезда дарит людям силу, вдохновение и радость, а спутник Земли — уверенность в себе и спокойствие — все, что необходимо для реализации задуманного.

Чтобы все мечты воплотились в жизнь, ничего особенного делать не нужно, отмечает нумеролог. Достаточно прислушаться к внутреннему голосу и поверить в чудо.

«Это время идеально для совершения шагов для создания новой реальности. 14 мая важно описать свои планы. Напишите, чего хотите достичь в ближайший год, пять и десять лет. Это благоприятное время для дорогих покупок, женитьбы. Хорошо также делать пожертвования, побыть наедине с собой, проанализировать свою жизнь», — подчеркнула Юлия Леонова.

Что будет дальше?

На следующий день после Акшаи Тритьи важно расчистить пространство вокруг для всего нового и интересного. 15 мая идеально заняться уборкой дома и привести в порядок мысли. Если есть неразрешенные психологические проблемы — нужно обратиться за помощью к психологу. Не следует сегодня проводить время за компьютером и телефоном — виртуальный мир очень отвлекает от реальных первостепенных задач.

В воскресение, 16 мая, следует продолжить «трудовой» марафон. До понедельника важно успеть закончить дела, отложенные в долгий ящик, еще раз перечесть список задач на ближайшие месяцы и настроиться на продуктивную работу. Все это — во благо себя и семьи.

«Не ленитесь и будьте пунктуальными. Хорошим результатом дня будет завершение важных дел, а также стабильность и укоренение», — заключила Юлия Леонова.

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