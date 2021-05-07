Четыре дня боялся избавиться от тела: новые подробности убийства блогера из Екатеринбурга

Ссора с мужем для бьюти-блогера Кристины Журавлевой закончилась трагедией. Благоверный убил молодую женщину, а затем избавился от тела. Новые подробности жуткой драмы, разыгравшейся в Екатеринбурге, рассказал представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как ни странно, о гибели 28-летней Кристины долгое время никто не догадывался. В социальные сети она внезапно перестала заходить в первых числах апреля, однако даже верные фолловеры не заподозрили неладное.

По имеющимся данным, в один из дней Журавлева серьезно поссорилась с избранником Дмитрием. Что послужило тому причиной — неизвестно. Но, по версии следствия, муж бьюти-блогера был так агрессивно настроен, что, предположительно, в запале нанес ей травмы, несовместимые с жизнью.

МВД по Свердловской области

Избавиться от тела сразу мужчина якобы боялся — не понимал, как в такой ситуации остаться безнаказанным. Спустя четыре дня запах разлагающегося трупа стал настолько резким, что медлить больше предполагаемый преступник не мог. По догадкам следователей, он погрузил останки жены в легковую машину и выехал за город.

Предположительно, в районе 170-го километра трассы M-5 Дмитрий выбросил тело Кристины в кусты и скрылся. Позднее труп найдет таксист, ненадолго остановившийся возле лесополосы.

МВД по Свердловской области

Горелых отметил, что Дмитрий использовал хитрый ход, пытаясь замести следы: он лично обратился в полицию с заявлением о таинственном исчезновении возлюбленной.

«Сыщики провели комплекс мероприятий, а также отработали показания мужчины на детекторе лжи. Осознав, что избежать наказания не удастся, кавалер раскаялся в содеянном и дал признательные показания», — подчеркнул представитель ГУ МВД по региону.

Отрицать вину, замечает Горелых, просто не было смысла. На теле жертвы не было найдено следов последствий ДТП или сексуального насилия. Все улики указывали, что преступление совершил именно Дмитрий.

МВД по Свердловской области

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Суд постановил отправить мужа погибшей Кристины Журавлевой за решетку до 5 июля включительно, пока не будут восстановлены все обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что найденная мертвой бьюти-блогер Кристина Журавлева задолжала 19 банкам.