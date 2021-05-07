От разбитой кружки до ножа: приметы, привлекающие богатство и удачу в дом

Все события, которые происходят с нами, — не случайны. Некоторым из них предшествуют определенные знаки со стороны Вселенной. Если уметь замечать явления, на которые обратили внимание еще наши предки, то можно привлечь в жизнь удачу и богатство, пишет «Клубер».

Богатство

Так птица, сидящая напротив вашего окна — к прибыли и приятным известиям, а паук или муравьи прямо в доме — к деньгам и богатству. Привлечь благополучие можно с помощью буханки хлеба и солонки: возьмите их в руки и обойдите все комнаты в доме. Также благополучие сулят случайно пролитые вода, молоко или чай. А еще, согласно приметам, те кто мечтают о богатстве, должны вставать с постели с правой ноги, хранить дома серебро и улыбаться каждый раз, когда у них в руках оказывается нож.

Успех и удача

Тем, кто мечтает хорошо провести наступающий день, стоит перед выходом из дома посмотреть на себя в зеркало. А если при трапезе держаться за уголок стола, это поможет приобрести квартиру побольше или обрести счастье. Чуда ждать могут те, кто случайно увидят солнечный луч на полу. Забежавшая с улицы в дом кошка принесет с собой удачу. Также хорошим знаком считается случайно разбитая посуда. Путешественникам стоит запомнить, что поездка будет счастливой, если вы накануне уберетесь дома, а перед отъездом посидите на чемодане.

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