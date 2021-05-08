Жена Эммануила Виторгана разгневалась, когда подписчики назвали их дочь «недоразвитой»

81-летний Эммануил Виторган и 59-летняя Ирина Млодик являются счастливыми родителями двух очаровательных девочек. Пара воспитывает дочерей Этель и Клару. Они появились на свет с разницей почти в год. Старшей уже три годика, а младшей в августе будет два. Млодик часто показывает детей в Instagram, рассказывает об их взрослении, интересуется мнением подписчиков по поводу воспитания детей. Среди действительно интересных и добрых комментариев, нередко попадаются натуральные оскорбления.

На днях Ирина Млодик опубликовала видео со старшенькой Этель и спросила, что, по мнению подписчиков, должен уметь ребенок в трехлетнем возрасте. Но вместо адекватных ответов и советов, она снова получила массу негативных комментариев. Многие высмеяли неумение Этель говорить и различать цвета, что вызвало гневную реакцию жены Виторгана.

«Чего только вы не написали про нашу Этель! Во-первых, многие не отвечали на вопрос, мною поставленный, во-вторых, мягко говоря, грубо выражаясь, как говорил Аркадий Райкин, просто сделали из нашей Этель недоразвитого, заторможенного, больного на голову, распущенного ребенка», — начала возмущаться супруга Виторгана, прикрепив к посту фотографию младшей, а не старшей дочери.

Instagram @irina_vitorgan



Она заявила, что нельзя осуждать детей, хотя бы из чувства любви к ним и простого такта.

«Зачем давать советы по поводу нашей доченьки, о которых вас не просили? Посмеете еще, сразу блок! Стояли бы рядом, дала бы щелбан! Извините, ничего личного. Отдельно благодарю тех людей, кто был тактичен, умен, доброжелателен», — разразилась гневом Млодик.

Этель появилась у пары, когда Виторгану было 78, а его супруге 56 лет. При этом Ирина утверждала, что выносила ребенка сама. Вторая дочь Клара родилась уже при помощи суррогатной матери незадолго до 80-летия актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленная Виторгана-младшего сфотографировала себя обнаженной после душа.