Чахнет на глазах: нервная система Успенской не выдерживает нового конфликта в семье

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Анастасия Шадская
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Бизнесмен Александр Плаксин намерен отобрать у жены половину ее многомиллионного имущества.

Чахнет на глазах: нервная система Успенской не выдерживает нового конфликта в семье

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Состояние певицы Любови Успенской резко ухудшилось из-за желания ее мужа разделить имущество. Бизнесмен Александр Плаксин требует у королевы отечественного шансона половину всего заработанного — как в России, так и в США.

Новость об иске со стороны четвертого супруга после 34-х лет брака стала для Успенской ударом.

«Состояние Любы оставляет желать лучшего. Она, можно сказать, чахнет на глазах. Для нее поступок Александра — нож в спину», — рассказали порталу Sobesednik.ru в окружении артистки.

Плаксин и Успенская женаты с 1987 года, именно он является отцом единственной дочери артистки — художницы Татьяны. В прошлом году девушка вдруг стала вести себя неадекватно, оскорблять мать и устраивать эпатажные выходки. А после и вовсе улетела в Америку. Сейчас женщины помирились и воссоединились. А вот Плаксин использовал случившееся в свою пользу.

личный архив Л. Успенской

«В последние годы он фактически не работал, жил полностью за ее счет. После громкой истории с дочерью Александр уехал в США. И вот теперь нанес ей такой удар», — посетовали друзья Успенской.

Известно, что бизнесмен потребовал у артистки половину денег на ее российских и американских счетах, часть квартиры в Штатах и роскошного особняка под Москвой. При этом его адвокаты не выходят на связь с певицей.

О своих претензиях Александр Плаксин заявил несколько дней назад. Вскоре вскрылась и его мошенническая схема получения недвижимости. В частности, он умудрился переписать квартиру и часть другой недвижимости в Штатах на себя и родных, хотя покупала и платила за них его звездная супруга.

Друзья Успенской считают, что тот хочет довести ее до могилы.

«Он понимает, что в возрасте Успенской от переживаний может случиться всякое: большие риски инсульта, инфаркта. У Любы из-за дочери ведь нервная система расшатана до предела, давление скачет. А теперь еще дополнительный стресс», — рассказали они.

Тем временем сама Успенская решила в это непростое время сосредоточиться на работе. Она готовится к гастролям по России. А бороться с алчным супругом ей поможет адвокат и медиатор Елена Сенина. Также поддержку ей оказала Татьяна Плаксина — она выступила на стороне матери в конфликте родителей.

ТАСС / Артем Геодакян

Любовь Успенская была замужем четыре раза. Первый раз она пошла под венец с Виктором Шумиловичем в 17-летнем возрасте. Брак распался после смерти их детей-близнецов, произошедшей сразу после рождения. Вторым ее мужем был Юрий Успенский, а третьим — Владимир Франц. С 1987 года она замужем за Александром Плаксиным, в 1989 году у них родилась дочь Татьяна.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь умоляет мужа Успенской отказаться от иска по имуществу.

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