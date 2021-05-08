Стали известны дата и место прощания со звездой «Бедной Насти» Владимиром Качаном

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 786

Народный артист РФ умер от последствий коронавируса в возрасте 73 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Народный артист России Владимир Качан скончался в возрасте 73 лет 7 мая. Руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал 5-tv.ru, когда и где состоится церемония прощания с великим актером.

«Мы просто не объявляем, потому что нам никак не подтверждают — сейчас праздничные дни — никак не подтверждают место на кладбище. Но 99%, что это будет среда, 12 мая, в 12.00 в театре (в „Школе современной пьесы“ — Прим. ред.)», — сказал Райхельгауз.

Он добавил, что похоронят Владимира Качана, скорее всего, в тот же день на Троекуровском кладбище в Москве.

Причиной смерти Владимира Качана, известного по ролям в сериалах «Бедная Настя» и «Офицеры», стала новая коронавирусная инфекция. 18 мая Качан должен был играть в спектакле «Последний ацтек» во Владимире. В этот день народный артист России отметил бы 74-летие. Он уже договаривался с коллегами, близкими и друзьями, как будет праздновать. В частности, заказывали ресторан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Райхельгауз рассказал о предсмертных страданиях и несбывшихся планах Владимира Качана.

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