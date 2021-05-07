«Два дня в коме»: Райхельгауз о предсмертных страданиях и несбывшихся планах Качана

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 314

Народный артист РФ не дожил до своего 74-летия чуть больше недели. Незадолго до трагедии он вместе с товарищем шутил о смерти — неужели напророчил?

Фото, видео: ТАСС / Матвеев Эмиль; РИА Новости / Хамельянин Геннадий; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Смерть актера и музыканта Владимира Качана стала полной неожиданностью для его близких и друзей. Где и когда народный артист РФ заразился коронавирусом — неясно до сих пор. Еще месяц назад он планировал с размахом отметить свой 74-й день рождения. Однако осуществиться планам было не суждено.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал о последних днях жизни выдающегося деятеля искусства.

Спасти невозможно

Около недели назад Качана госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на COVID-19. Актер жаловался на плохое самочувствие — препараты из домашней аптечки уже не помогали. Анализы подтвердили догадки медиков. Они немедленно приступили к проверенной схеме лечения, однако состояние пациента стабилизировать не удавалось.

За два дня до смерти Владимира Качана перевели в отделение реанимации. Несмотря на старания врачей, улучшить ситуацию не удавалось: актер перестал реагировать на окружающих и впал в кому. Вернуть его к жизни было невозможно.

«Безусловно были (сопутствующие заболевания — Прим. ред.) У него сердце было нездорово, много чего было», — с сожалением констатировал Райхельгауз.

Шутка или пророчество?

Худрук театра вспомнил, что 18 мая во Владимире должен был состояться спектакль «Последний ацтек» при участии Качана. Свой 74-й день рождения он хотел встретить на сцене, а после вместе с близкими и коллегами отправиться на вечеринку в местный ресторан. Банкет уже почти был согласован, но случилась беда.

Говоря о кончине Владимира Андреевича, Райхельгауз добавил, что всего десять дней назад вместе с ним посмеивался над темой жизни и смерти.

«Он играл Льва Толстова в спектакле „На трубе“. Я зачем-то стал шутить, говорю: „Володь, я тебя прошу, у меня на похоронах спой ‚О не лети так, жизнь!‘“ А он сказал, что это невозможно: „Давай я спою ‚Кавалергарды, век недолог‘?“. Мы с ним все выясняли, и вот… Дошутились», — заключил Иосиф Леонидович.

Когда именно состоится церемония прощания с актером — худрук «Школы современной пьесы» не уточнил. Однако добавил, что наверняка она пройдет в стенах его театра.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на известие о смерти Владимира Качана отреагировала его близкая подруга, актриса Нина Русланова.

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