«Два дня в коме»: Райхельгауз о предсмертных страданиях и несбывшихся планах Качана
Народный артист РФ не дожил до своего 74-летия чуть больше недели. Незадолго до трагедии он вместе с товарищем шутил о смерти — неужели напророчил?
Фото, видео: ТАСС / Матвеев Эмиль; РИА Новости / Хамельянин Геннадий; 5-tv.ru
Смерть актера и музыканта Владимира Качана стала полной неожиданностью для его близких и друзей. Где и когда народный артист РФ заразился коронавирусом — неясно до сих пор. Еще месяц назад он планировал с размахом отметить свой 74-й день рождения. Однако осуществиться планам было не суждено.
В эксклюзивном интервью 5-tv.ru руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал о последних днях жизни выдающегося деятеля искусства.
Спасти невозможно
Около недели назад Качана госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на COVID-19. Актер жаловался на плохое самочувствие — препараты из домашней аптечки уже не помогали. Анализы подтвердили догадки медиков. Они немедленно приступили к проверенной схеме лечения, однако состояние пациента стабилизировать не удавалось.
За два дня до смерти Владимира Качана перевели в отделение реанимации. Несмотря на старания врачей, улучшить ситуацию не удавалось: актер перестал реагировать на окружающих и впал в кому. Вернуть его к жизни было невозможно.
«Безусловно были (сопутствующие заболевания — Прим. ред.) У него сердце было нездорово, много чего было», — с сожалением констатировал Райхельгауз.
Шутка или пророчество?
Худрук театра вспомнил, что 18 мая во Владимире должен был состояться спектакль «Последний ацтек» при участии Качана. Свой 74-й день рождения он хотел встретить на сцене, а после вместе с близкими и коллегами отправиться на вечеринку в местный ресторан. Банкет уже почти был согласован, но случилась беда.
Говоря о кончине Владимира Андреевича, Райхельгауз добавил, что всего десять дней назад вместе с ним посмеивался над темой жизни и смерти.
«Он играл Льва Толстова в спектакле „На трубе“. Я зачем-то стал шутить, говорю: „Володь, я тебя прошу, у меня на похоронах спой ‚О не лети так, жизнь!‘“ А он сказал, что это невозможно: „Давай я спою ‚Кавалергарды, век недолог‘?“. Мы с ним все выясняли, и вот… Дошутились», — заключил Иосиф Леонидович.
Когда именно состоится церемония прощания с актером — худрук «Школы современной пьесы» не уточнил. Однако добавил, что наверняка она пройдет в стенах его театра.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как на известие о смерти Владимира Качана отреагировала его близкая подруга, актриса Нина Русланова.
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