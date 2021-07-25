Под какими знаками зодиака рождаются настоящие альфонсы

Некоторые знаки зодиака имеют сложные отношения с деньгами. У одних «финансы поют романсы», а другие просто вовсю используют природную хитрость, чтобы добыть копеечку. Именно к числу последних и относятся так нелюбимые женщинами альфонсы, готовые на все, чтобы очаровать даму сердца и жить за ее счет.

Близнецы

Представители данного знака зодиака просто обожают жить на широкую ногу и совсем не по средствам. Жизнь Близнецов состоит из бесконечного поиска новых развлечений, на которые они зачастую тратят все свои деньги. Зачастую этот знак зодиака, спустив все накопления, обращается за помощью женщине, которая более рассудительна в своих тратах.

Рыбы

Все силы этого знака зодиака уходят на бесплодные фантазии. Рыбы категорически не любят работать, зато не оставляют надежды сорвать куш — они чаще остальных покупают лотерейные билеты или играют в казино. Нередко этот знак зодиака живет за сет прекрасных дам, которые верят, что Рыбы наконец разбогатеют и все вернут.

Скорпион

Нет в мире лучшего манипулятора, чем Скорпион. Представителей этого знака зодиака можно назвать превосходными пикаперами, которые сведут с ума любую красотку. Женщины настолько очаровываются обаянием и харизмой Скорпионов, что готовы выполнить все их желания, даже финансовые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто является самым везучим среди знаков зодиака.