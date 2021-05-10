Что известно о главе омского Минздрава, которого искали трое суток?

Из Омска пришли хорошие новости. Пропавший на охоте глава местного Минздрава Александр Мураховский нашелся живым. Как стало известно 5-tv.ru, его доставили в центральную районную больницу Большеуковского района Омской области в удовлетворительном состоянии. Позже медики обещали дать более подробный комментарий о его состоянии здоровья.

Пока все празднуют окончание поисковой операции, 5-tv.ru решил вспомнить, чем еще, кроме громкого исчезновения, известен министр.

Выходец из Омска

Александр Мураховский — уроженец Омска. Там он родился в 1971 году, вырос, окончил школу и медицинский институт по специальности «Педиатрия». В студенческие годы работал медбратом и санитаром скорой помощи.

Пройдя последипломную практику в интернатуре, Мураховский стал детским хирургом. Он поступил на работу эндоскопистом в омском Диагностическом центре Омска, но уже через год сменил его на пост заместителя главврача Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова.

Еще через семь лет его назначили главврачом Городской поликлиники № 2. Несколько лет спустя — поручили Больницу скором медицинской помощи (БСМП) № 2, где в его подчинении был штат в тысячу человек.

Планы и амбиции

Параллельно с работой в больнице Александр Мураховский успел кандидатскую, а к 30-ти годам окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Уже тогда стало ясно, что у молодого перспективного специалиста большие планы на будущее.

В 2012 году Мураховский при поддержке «Единой России» он стал депутатом в горсовете Омска. Через пять лет его переизбрали и назначили заместителем председателя комитета по социальным вопросам.

В 2018 году Мураховский сменил БСМП-2 на БСМП-1. Именно он был главврачом, когда туда в 2020 году экстренно госпитализировали с рейса Томск-Москва блогера Алексея Навального.

В октябре 2020 года Александра Мураховского назначили исполняющим обязанности главврача ГБ-1 Кабанова по совместительству с БСМП-1. А уже в ноябре он стал министром здравоохранения Омской области.

Личная жизнь

В жизни Александра Мураховского есть не только работа. Он женат, у них с супругой есть двое детей. У их семьи в распоряжении есть две скромных квартиры в Омске, дача и внедорожник.

Большинство коллег оценивают министра здравоохранения как хорошего депутата, а не врача.

«Конечно, к практической медицине отношения уже давно не имеет, но для управленца это, прямо скажем, не самый важный навык. Как управленец он состоялся», — привел цитату его коллеги портал NGS55.RU.

На счету Мураховского есть также награждение его знаком «Отличник здравоохранения» от Минздрава РФ.

Пропажа в лесу

7 мая 2021 году Александр Мураховский пропал в Омской области. Он выехал на квадроцикле с турбазы в деревне Поспелово Большеуковского района. Вскоре он перестал выходить на связь, а обратно не вернулся.

Сутки знакомые министра сами искали его в лесу, после чего обратились в полицию. Во время поисковой операции с участием сотни сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии и волонтеров был найден его квадроцикл. Транспортное средство стояло на расстоянии в 6,5 километра от базы, но самого Мураховского рядом не было.

Розыск осложняла труднопроходимая местность с заболоченными участками. Многие всерьез стали опасаться за его жизнь — в бору уже не раз видели медведей. К счастью, трое суток спустя после пропажи Александр Мураховский был найден живым.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное фото найденного квадроцикла главы омского Минздрава во время его поисков.