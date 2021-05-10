Педагог и священнослужитель Симеон Аветисян погиб в ДТП в Москве. Массовая авария произошла на Живописном мосту рано утром 10 мая.

Как сообщает KP.RU, священник ехал в такси с женой Екатериной. По предварительным данным, водитель авто не заметил впереди стоявшую "газель" и въехал в нее. В результате пострадали и водитель, и жена Симеона Аветисяна, и сам диакон. Последний от полученных травм скончался в больнице. В столичном храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском подтвердили информацию о трагедии.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.