Известный священнослужитель погиб в ДТП с такси в Москве — видео

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Карина Бернтгольц
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Авария с участием трех машин произошла на Живописном мосту.

Фото, видео: 5-tv.ru

Педагог и священнослужитель Симеон Аветисян погиб в ДТП в Москве. Массовая авария произошла на Живописном мосту рано утром 10 мая. 

Как сообщает KP.RU, священник ехал в такси  с женой Екатериной. По предварительным данным, водитель авто не заметил впереди стоявшую "газель" и въехал в нее. В результате пострадали и водитель, и жена Симеона Аветисяна, и сам диакон. Последний от полученных травм скончался в больнице. В столичном храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском подтвердили информацию о трагедии. 

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются правоохранители. 

 

 

 

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