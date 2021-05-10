Фура врезалась в автобус с пассажирами под Пензой — видео с места
ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» в Бессоновском районе.
Фото, видео: Depositphotos / Voyagerix; ВКонтакте @sova_penza
Большегруз врезался в автобус с пассажирами под Пензой. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» в Бессоновском районе.
По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и междугородний автобус, следовавший по маршруту Пензы в Кижеватово.
В результате дорожного инцидента один человек погиб, пострадали шесть пассажиров. Другие подробности выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан водитель улетевшего в кювет пассажирского автобуса под Хабаровском.
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