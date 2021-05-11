«Развод что ли?» — Грустный муж Бородиной получил свидетельство из ЗАГСа
Курбан Омаров напугал фанатов звезды «Дома-2» странным видео из Instagram.
Фото, видео: Instagram @zimamoscow
Блогер Курбан Омаров подогревает слухи о разводе с телеведущей Ксенией Бородиной. Пока фолловеры звезды обсуждали, с кем именно мужчина проводит отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах, он записал и выложил видео из кутузовского отдела ЗАГСа Москвы.
Чтобы усыпить бдительность поклонников Омаров начал ролик с рассказа о неимоверной жаре в курортном регионе. Затем он играючи стал перемещаться в пространстве: оказывался то в столице, то в душном торговом центре ОАЭ. В какой-то момент Курбан так сильно отвлекся от «реальной» жизни, что не заметил, как оказался у ЗАГСа с паспортом и свидетельством в руках.
Под трагичную музыку блогер грустно взглянул на камеру и удалился. Фанатам оставалось лишь гадать, что именно было написано на, предположительно, официальной бумаге.
«Развод что ли?!»
«Нет, так только свидетельство о браке выглядит!»
«Не у всех. У меня, например, голубое»,
«У „развода“ 100% розовая бумажка!» — не могли определиться юзеры.
Впрочем, Курбан, как и сама Ксения Бородина, пока хранит молчание о семейных перипетиях и никак не комментирует произошедшее.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем занимается звезда «Дома-2» Ксения Бородина пока ее, еще, предположительно, законный супруг расслабляется в ОАЭ.
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