К съемкам не готова: как чувствует себя госпитализированная Лариса Голубкина?

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина рассказала о своем самочувствии после экстренной госпитализации. В интервью 5-tv.ru актриса сообщила, что острых жалоб у нее нет. Однако о возвращении на телевидение и театральные подмостки она даже не думает.

Голубкина отметила, что будет готова к общению и вновь примется за дела не ранее чем через месяц. В настоящий момент угрозы ее жизни и здоровью нет.

«Нормально я себя чувствую, но не для того, чтобы выходить на экран», — подытожила 81-летняя Лариса Ивановна.

Информация об экстренной госпитализации Голубкиной появилась 4 мая. Звезда сообщала, что изначально заразилась коронавирусом, а потом сломала шейку бедра, неудачно упав на сцене родного театра Российской армии — долечиваться пришлось в больнице. Периодически в беседе со СМИ актриса шутит — демонстрирует, что даже в нелегкой ситуации сохранила бодрость духа.

Лариса Голубкина известна отечественному зрителю по ролям в фильмах «Освобождение: Битва за Берлин», «Трое в лодке, не считая собаки», «Дайте жалобную книгу». При этом успех к звезде пришел еще во время учебы в ГИТИСе, когда она снялась в «Гусарской балладе» режиссера Эльдара Рязанова.

Ранее 5-tv.ru сообщал об экстренной госпитализации худрука театра имени Вахтангова Римаса Туминаса.