«При немцах жила лучше»: Звезда «Полосатого рейса» впервые рассказала о конфликте с внуком

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Виктория Андреева
Эксклюзив 5 933

Лидия Доротенко души не чаяла в дорогом Андрюше. Но только на пенсии поняла, как сильно в нем ошибалась.

Фото, видео: Кадр из фильма "Потерявшие солнце" (2004); 5-tv.ru

Актриса Лидия Доротенко впервые после грандиозного скандала с имуществом вышла на связь. 6 мая появились сообщения о том, что звезду кинематографа выгнали из квартиры собственные сын и внук. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru женщина рассказала о произошедшем.

Не хотели по-хорошему

Как известно, у Лидии Николаевны нет родных детей. В молодости, заручившись поддержкой мужа Николая Доротенко, она усыновила восточного мальчика. Вместо сложного Абдурахман звезда нарекла воспитанника простым русским именем Ярослав. Он вырос, женился, и вскоре появился на свет тот самый внук актрисы — Андрей, которого сегодня она обвиняет в ужасных злодеяниях.

В беседе с 5-tv.ru Доротенко подтвердила, что обидчик до последнего времени нигде не работал, существовал лишь на ее гонорары и пенсию. Со слов актрисы, 28-летний Андрей уже в восьмой раз меняет возлюбленную и каждая — хуже предыдущей.

Звезда кинематографа признается: она не прочь жить вместе с внуком и его пассией при уважительном отношении. Однако молодые люди не считают нужным учитывать мнение хозяйки квартиры.

«Мне молодых жалко, но нельзя так обращаться!» — с огорчением вздыхала Доротенко.

89-летняя Лидия Ивановна сообщила, что скандалы в семье начались, когда родственники захотели открыть свой бизнес — частную парикмахерскую — прямо в помещении. Тогда звезда поставила на своей части квартиры плотную дверь, чтобы «хоть кусочек достался после распада СССР».

«Перед тем, как парикмахерскую сделать, они вещи — хорошие, плохие — все в мою комнату. Они все хотели, чтобы я полностью (съехала — Прим. ред.), а у меня там вещи! Я сейчас живу в землянке. При немцах я жила лучше, чем сейчас!» — заключила Доротенко.

Актриса добавила, что ситуация чуть-чуть улучшилась, когда к ней приехал родственник из Петербурга и, представившись сотрудником полиции, призвал разбушевавшихся «прийти в себя». Впрочем, от этого звезде ничуть не легче.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до инцидента с квартирой пожилая Лидия Доротенко жаловалась на побои со стороны внука. Однако при этом актриса не спешила писать заявление в полицию.

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