Звезду сериала «Штрафбат» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Ученица известного актера утверждает, что артист набросился на нее прямо во время урока.
Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova
Известный российский актер Игорь Филиппов оказался в центре секс-скандала — артиста обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Сам любимец публики отрицает все обвинения и, чтобы доказать свою невиновность, в рамках шоу «На самом деле» согласился публично пройти проверку на полиграфе.
О домогательствах со стороны актера заявила 18-летняя модель Вероника Сагайко. Она утверждает, что после школы хотела поступать в театральный, и, чтобы подготовиться к экзаменам по актерскому мастерству, обратилась за помощью к опытному артисту. Филиппов согласился быть репетитором девушки, но во время одного из занятий он набросился на Веронику, которой, по ее словам, на тот момент было всего 17 лет.
«Он закрыл дверь, лицо приобрело странное выражение. Я испугалась и потому отстранилась. Он, всегда очень спокойный, тут просто на меня накинулся. Начал лезть под юбку и кофту. Я зарыдала… Получилось так, что он… меня обесчестил», — со слезами рассказал девушка.
Вероника обо всем рассказала матери, упросив ее не обращаться в полицию. Однако та повела себя крайне странно и заявила, что готова закрыть глаза на преступление, если актер женится на Веронике, то есть она фактически предложила отдать дочь в руки возможного насильника.
«Вечером она приехала домой в жутком состоянии. Я свою дочь такой никогда не видела! Она вообще ничего говорить не могла, плакала навзрыд. У нее было красное лицо, одежда вся измятая. Синяки и ссадины я увидела на следующий день, когда мы повели ее к гинекологу. В полицию не обращалась. Мне было стыдно. Да и ребенок просил никому не говорить. Я решила, что он должен на ней жениться теперь. Он опозорил нашу семью. Пусть женится, тогда сделаю вид, что это было по взаимному согласию», — предложила родительница дикое решение.
Сам Игорь Филиппов, надо сказать, тест на полиграфе прошел успешно — аппарат подтвердил достоверность его слов о том, что ничего подобного не происходило. Более того, актер еще и сам обвинил Веронику в попытке шантажа — якобы, девушка пыталась вымогать у него некую денежную «компенсацию».
«Ты мне всю жизнь испортил! Понимаешь, что ты сделал! Мне ведь нет даже 18-ти. Ты просто животное! Я тебе в последний раз говорю — ты мне покупаешь квартиру или даешь на нее денег. Иначе твоя жена и вся семья узнают, какой ты человек. Ты не отмоешься от этой грязи никогда», — проговорил женский голос в предоставленном артистом аудиосообщении.
Несмотря на то, что само наличие подобной записи уже может косвенно указывать на некий инцидент интимного характера, требующий «компенсации», и что у девушки, судя по всему, были причины и основания, чтобы отправить такое сообщение, эксперты полностью встали на сторону Филиппова и признали его невиновным, а Веронику обвинили во лжи.
Игорь Филиппов родился в 1968 году в Риге, в 1996 году окончил ВГИК. В кино стал сниматься с 2000 года. Известен по ролям в фильме «Духless-2» и сериалах «Штрафбат», «Паук», «Палач» и «Шакал».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подобный скандал разгорелся после того, как заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала, что в юности несколько раз испытала на себе сексуальные домогательства со стороны ее коллег по цеху — актеров и режиссеров. Среди ужасающих случаев она упомянула и изнасилование одним из именитых актеров. Могие увидели в ее признании намек на Олега Табакова.
Российские знаменитости разделились на два лагеря: одни подтвердили достоверность откровений артистки и посочувствовали ей, другие — набросились на нее, обвинив в дешевой попытке самопиара.
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