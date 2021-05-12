Звезду сериала «Штрафбат» обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Известный российский актер Игорь Филиппов оказался в центре секс-скандала — артиста обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Сам любимец публики отрицает все обвинения и, чтобы доказать свою невиновность, в рамках шоу «На самом деле» согласился публично пройти проверку на полиграфе.

О домогательствах со стороны актера заявила 18-летняя модель Вероника Сагайко. Она утверждает, что после школы хотела поступать в театральный, и, чтобы подготовиться к экзаменам по актерскому мастерству, обратилась за помощью к опытному артисту. Филиппов согласился быть репетитором девушки, но во время одного из занятий он набросился на Веронику, которой, по ее словам, на тот момент было всего 17 лет.

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«Он закрыл дверь, лицо приобрело странное выражение. Я испугалась и потому отстранилась. Он, всегда очень спокойный, тут просто на меня накинулся. Начал лезть под юбку и кофту. Я зарыдала… Получилось так, что он… меня обесчестил», — со слезами рассказал девушка.

Вероника обо всем рассказала матери, упросив ее не обращаться в полицию. Однако та повела себя крайне странно и заявила, что готова закрыть глаза на преступление, если актер женится на Веронике, то есть она фактически предложила отдать дочь в руки возможного насильника.

«Вечером она приехала домой в жутком состоянии. Я свою дочь такой никогда не видела! Она вообще ничего говорить не могла, плакала навзрыд. У нее было красное лицо, одежда вся измятая. Синяки и ссадины я увидела на следующий день, когда мы повели ее к гинекологу. В полицию не обращалась. Мне было стыдно. Да и ребенок просил никому не говорить. Я решила, что он должен на ней жениться теперь. Он опозорил нашу семью. Пусть женится, тогда сделаю вид, что это было по взаимному согласию», — предложила родительница дикое решение.

Сам Игорь Филиппов, надо сказать, тест на полиграфе прошел успешно — аппарат подтвердил достоверность его слов о том, что ничего подобного не происходило. Более того, актер еще и сам обвинил Веронику в попытке шантажа — якобы, девушка пыталась вымогать у него некую денежную «компенсацию».

«Ты мне всю жизнь испортил! Понимаешь, что ты сделал! Мне ведь нет даже 18-ти. Ты просто животное! Я тебе в последний раз говорю — ты мне покупаешь квартиру или даешь на нее денег. Иначе твоя жена и вся семья узнают, какой ты человек. Ты не отмоешься от этой грязи никогда», — проговорил женский голос в предоставленном артистом аудиосообщении.

Несмотря на то, что само наличие подобной записи уже может косвенно указывать на некий инцидент интимного характера, требующий «компенсации», и что у девушки, судя по всему, были причины и основания, чтобы отправить такое сообщение, эксперты полностью встали на сторону Филиппова и признали его невиновным, а Веронику обвинили во лжи.

Игорь Филиппов родился в 1968 году в Риге, в 1996 году окончил ВГИК. В кино стал сниматься с 2000 года. Известен по ролям в фильме «Духless-2» и сериалах «Штрафбат», «Паук», «Палач» и «Шакал».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подобный скандал разгорелся после того, как заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала, что в юности несколько раз испытала на себе сексуальные домогательства со стороны ее коллег по цеху — актеров и режиссеров. Среди ужасающих случаев она упомянула и изнасилование одним из именитых актеров. Могие увидели в ее признании намек на Олега Табакова.

Российские знаменитости разделились на два лагеря: одни подтвердили достоверность откровений артистки и посочувствовали ей, другие — набросились на нее, обвинив в дешевой попытке самопиара.