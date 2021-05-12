Гендиректором Российского общества «Знание» стал Максим Древаль

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Алексей Хитров
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Кандидатура основателя холдинга «Нетология групп» была утверждена в ходе прошедшего съезда организации.

Гендиректором Российского общества «Знание» стал Максим Древаль

Фото: ТАСС / Дружинин Алексей

Основатель холдинга «Нетология групп» Максим Древаль утвержден в должности генерального директора Российского общества «Знание» в ходе прошедшего съезда организации. Об этом сообщили в пресс-службе общества.

«В Москве состоялся III съезд Российского общества „Знание“, на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности», — говорится в сообщении.

Председателем наблюдательного совета организации участники съезда избрали первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, его заместителями — помощников президента России Владимира Мединского, Максима Орешкина, Андрея Фурсенко и Любовь Духанину.

Уточняется, что съезд российского общества «Знание» проходил 12 мая и собрал 191 участника из 83 регионов России.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года. В марте 2021 года Максим Древаль предложил создать современную и технологичную платформу знаний, которая бы опиралась на просветительский опыт и традиции СССР. Идею поддержал президент России Владимир Путин: в своем послании Федеральному Собранию он заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин поручил реализовать предложенные «Единой Россией» социальные инициативы, которые ранее поддержал в ежегодном послании Федеральному собранию.

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