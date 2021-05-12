Умерла российская активистка Татьяна Никонова

|
Алина Потёмкина
1 199

Феминистке, блогеру и журналистке было всего 43 года.

Умерла российская активистка Татьяна Никонова

Фото: Instagram @nikonova.online

Российская журналистка, активистка, блогер и феминистка Татьяна Никонова умерла в возрасте 43 лет. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», — говорится в сообщении.

Этот короткий текст подписан друзьями покойной. Они просят общественность быть максимально тактичными по отношению к семье женщины.

Татьяна Никонова известна как создатель первого в России блога со сплетнями о жизни светских людей и звезд Spletnik.ru. За свою карьеру она работала в различных изданиях, в том числе The Village, GQ, Афиша Daily, писала о здоровом образе жизни, культуре, а в 2012 году занялась просвещением в области секса, гендера и человеческого тела. Также журналистка отстаивала идею феминизма: читала лекции, организовывала круглые столы, участвовала в публичных обсуждениях. С 2017 года работала над созданием бесплатного общедоступного учебника «Наука секса для подростков», но книга так и не была выпущена.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти кинопродюсера и директора кинофестивалей Александра Шкодо.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
74.04
-0.12 89.85
-0.15
Рейтинг самых ненасытных в сексе знаков зодиака

Последние новости

0:17
Путин рассказал омскому губернатору, как сэкономить на дорогих проектах
0:01
День Якова Теплого: что можно и категорически нельзя делать 13 мая?
23:55
Лавров: Запад не должен «вырабатывать правила» за спиной мира
23:39
Дочь убитой в Казани учительницы до последнего искала мать среди выживших
23:23
«Вам не надоело?» — бывшая участница «Дома-2» поиздевалась над больной Бузовой
23:07
Гендиректором Российского общества «Знание» стал Максим Древаль

Сейчас читают

Гендиректором Российского общества «Знание» стал Максим Древаль
Рейтинг самых ненасытных в сексе знаков зодиака
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака