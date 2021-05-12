Умерла российская активистка Татьяна Никонова

Российская журналистка, активистка, блогер и феминистка Татьяна Никонова умерла в возрасте 43 лет. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», — говорится в сообщении.

Этот короткий текст подписан друзьями покойной. Они просят общественность быть максимально тактичными по отношению к семье женщины.

Татьяна Никонова известна как создатель первого в России блога со сплетнями о жизни светских людей и звезд Spletnik.ru. За свою карьеру она работала в различных изданиях, в том числе The Village, GQ, Афиша Daily, писала о здоровом образе жизни, культуре, а в 2012 году занялась просвещением в области секса, гендера и человеческого тела. Также журналистка отстаивала идею феминизма: читала лекции, организовывала круглые столы, участвовала в публичных обсуждениях. С 2017 года работала над созданием бесплатного общедоступного учебника «Наука секса для подростков», но книга так и не была выпущена.

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