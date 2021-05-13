«Сердце разрывается»: Самую красивую девочку планеты похитили

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Карина Бернтгольц
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Сейчас мама малышки собирает деньги через подписчиков, чтобы спонсировать кампанию по возвращению ребенка домой.

Фото, видео: Instagram @kaiaroseofficial

Шестилетнюю девочку Кайю Роуз, прославившуюся на весь интернет благодаря удивительной внешности, похитили. О том, что мама малышки, входящей в топ красивейших детей мира, больше не может встретиться с дочерью, стало известно из Instagram.

«Я так сильно скучаю по своей милой, глупой, удивительной девочке. Я не могу дождаться того дня, когда снова смогу держать тебя на руках. Я до сих пор не видела своего ребенка с 31 марта 2021 года. У меня разрывается сердце», — написала Кэти Салзано.

Instagram @kaiaroseofficial

Женщина сообщила подписчикам, что Кайю от нее увез отец. Кэти Салзано ушла от отца девочки, бывшего баскетболиста NFL Майкла Беннетта, пять лет назад. Причиной разрыва якобы стало домашнее насилие со стороны супруга. 

После того, как Бенетт украл ребенка 1,5 месяца назад, мать девочки забила тревогу. Она призвала подписчиков сделать максимальный репост публикации., а также начала собирать деньги через подписчиков, чтобы спонсировать кампанию по возвращению Кайи домой.

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