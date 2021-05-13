Карма? Почему Бузова, Топалов и Макеева друг за другом попали в больницу — объясняет таролог

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 830

Марианна Абравитова рассказала 5-tv.ru, есть ли какое-то объяснение массовой госпитализации селебрити.

Фото, видео: Instagram @buzova86; 5-tv.ru

Май 2021 года ознаменовался массовой госпитализацией российских звезд. В список селебрити, которых в этом месяце подвело здоровье, попала поющая ведущая Ольга Бузова, известный певец Влад Топалов, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина и актриса Анастасия Макеева. Таролог Марианна Абравитова рассказала 5-tv.ru, почему любимцам публики приходится выходить на связь с фанатами не с элитных курортов или светских мероприятий, а из больничных палат.

«Месяц май достаточно сложный в плане здоровья. И мы все уже привыкли к тому, что кроме коронавируса вроде бы нет других болезней. Однако этот месяц показал нам всем, что существует огромное количество проблем, связанных со здоровьем и мы можем это наблюдать на примере наших звезд», — сказала Абравитова.

По словам таролога, все дело в самом месяце. Он стал сложным не только для селебрити, но и для простых людей. В случившемся нет связи с особой кармичностью отдельных личностей. 

«Кто-то, конечно, попал туда на плановую операцию, но очень многие, совершенно внезапно, будучи к этому не готовы, оказались в больнице. Почему же так происходит? Может быть у них какая-то карма? На самом деле все гораздо проще. Просто мы ставим большой акцент на этих людях, наблюдаем за их жизнью, поэтому нам кажется, что болеют и попадают в больницы только звезды. На самом деле, оглянитесь вокруг, и вы увидите, что очень многие из ваших друзей и знакомых в этом месяце заболели вовсе не каронавирусом. Травмы, операции — это касается всех людей», — сказала Абравитова.

Таролог пожелала выздоровления тем, кто уже заболел и здоровья всем остальным. Она также напомнила, что май в самом разгаре, а значит стоит быть внимательнее и осторожнее.

«Будьте готовы к тому, что месяц еще не кончился. Будьте осторожны, следите за своим здоровьем, не травмируйтесь. От травм мы частенько можем спасти себя сами», — подытожила Марианна Абравитова.

Ранее 5-tv.ru писал, что госпитализированная Макеева рассказала о своем состоянии.

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