«Пример любви без взаимности»: Садальский о судьбе Крейлис-Петровой в кино

Актер и шоумен Станислав Садальский близко к сердцу воспринял смерть знаменитой комедийной актрисы Киры Крейлис-Петровой. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографии знаменитости и сопроводил их огромным комментарием, в котором трогательно рассказал о ней.

«Потрясающая, острохарактерная актриса, ученица великого Алексея Грибова, сокурсница Галины Волчек, Ивановой, Кваши, Броневого, Скобцевой, Фоменко. Кира с отличием окончила школу-студию МХАТ, но в Москве не осталась, хотя ее сразу пригласили в Театр Советской Армии. Уехала в любимый Ленинград, где стала примой ТЮЗа, а позже Александринки», — написал Садальский.

Актер, близко знавший Крейлис-Петрову, с грустью отмечает, что, несмотря на талант, карьера в кино у нее не сложилась так, как она того заслуживала.

«К сожалению, эта блистательная лицедейка оказалась почти не востребована кинематографом, который обожала. Вот грустный пример любви без взаимности при огромнейшем актерском потенциале», — сокрушается шоумен.

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Вспомнил Садальский и забавные эпизоды из биографии актрисы, которая, как отмечают все ее знакомые, обладала прекрасным чувством юмора. В частности, она очень смешно рассказывала, как обращалась к знаменитому режиссеру Эльдару Рязанову с просьбой взять ее в фильм о солдате Иване Чонкине.

«Очень, — говорит Кира, — мне эта книжка нравилась. Послала Рязанову фотографию, на которой мы с Яшей, маленьким внуком, и собакой — огромным догом. Написала: мечтаю с вами работать, на фото я — крайняя справа.

То ли он оценил юмор, то ли типаж подошел, но меня вызвали на пробы.

Рязанов говорит:

— Улыбнитесь. У вас свои зубы?

— Свои.

— Очень плохо. У деревенских старух не бывает таких хороших зубов.

— Если надо, я их выбью…», — пересказал Садальский Крейлис-Петрову.

Также, по его словам, актриса должна была играть Горпину Дормидонтовну в легендарном фильме «Свадьба в Малиновке», однако в то время в Ленинград приехала звезда советского кино Зоя Федорова, которую и утвердили на роль.

«Уверен, Кира была бы ярче в дуэтах с Лебедевым и Пуговкиным», — считает Садальский.

Кроме того, он напомнил, что Кира Крейлис-Петрова — коренная ленинградка и блокадный ребенок: все восемьсот семьдесят два дня блокады она оставалась в родном городе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актриса Кира Крейлис-Петрова скончалась на 90-м году жизни. Церемония прощания с ней состоится 16 мая в 12:00 в центральном зале крематория в Санкт-Петербурге.