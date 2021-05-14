Блокада, безденежье и любовь: Как сложилась жизнь актрисы Киры Крейлис-Петровой

Великой комедийной актрисе Кире Крейлис-Петровой, которая ушла из жизни 12 мая, было 89 лет. Жизнь артистки, которая известна российским зрителям по картинам «Улица полна неожиданностей», «Трое в лодке, не считая собаки», «Влюблен по собственному желанию» и сериалу «Кухня», складывалась непросто. Но Кира Крейлис-Петрова никогда не сетовала на судьбу, пишет «Утро.ру».

Детство Киры Крейлис-Петровой

Свои детские годы петербурженка Кира Крейлис-Петрова считала счастливыми, пока не пришла война. Блокаду актриса всегда вспоминала с болью в сердце. Именно то сложное время научило юную Киру шутить и на все ситуации смотреть с юмором. Девочка всегда старалась веселить детей и взрослых и отвлекать их от взрывов, пока все прятались в бомбоубежище.

Учеба и первые роли Киры Крейлис-Петровой

В школу-студию МХАТ, которая приехала с визитом в Северную столицу, девушка попала случайно. После школы Кира хотела заниматься музыкой, а вступительные испытания театрального учебного заведения решила посетить ради интереса. В итоге девушка сразила членов комиссии своим талантом.

Сначала Кира Крейлис-Петрова служила в разных театрах, играя сказочных персонажей в детских постановках. Первую роль в кино она получила в 57-м году. Тогда актриса сыграла прохожую в комедии «Улица полна неожиданностей». Следующей телевизионной работы Кире Крейлис-Петровой пришлось ждать десять лет.

Кадр из кинофильма «Жил-был Шишлов» (1987)

Личная жизнь Киры Крейлис-Петровой

Свою первую и единственную любовь Крейлис-Петрова встретила еще в институте. Яков Крейлис, узнав, что девушка получила работу в театре на Сахалине, как и он, предложил ехать вместе. Так завязался роман.

Из-за латышского акцента карьера супруга артистки развивалась хуже. Жизнь на Сахалине складывалась тяжело в бытовом плане, но Кира и Яков любили друг друга. В итоге семья решила перебраться обратно в Ленинград.

В Северной столице муж и жена получили работу. Также у них родилась единственная дочь — Маша. Беременность протекала очень тяжело, врачи настоятельно рекомендовали ей сделать аборт, но лишиться ребенка от любимого мужчины Кира Александровна не могла.

В Ленинграде с деньгами было тяжко — иногда в тайне от мужа Кира Крейлис-Петрова сдавала кровь. После перестройки супруг предлагал ей эмигрировать в Канаду, где жили его сестры. Но артистка слишком любила Петербург. А Яков Крейлис не мог жить без своей Киры.

Кадр из фильма «Влюблен по собственному желанию» (1982)

Напомним, что Кира Крейлис-Петрова — великая комедийная артистка театрального Петербурга. Она родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. На сцене Александринского театра знаменитость появилась в 1980 году, когда была уже сложившимся зрелым мастером. Ушла из труппы артистка в 2011 году, но навсегда осталась в плеяде корифеев Александринской сцены.

Среди ее самых известных театральных работ — «Ревизор» (2002) и «Женитьба» (2008). Также Кира Крейлис-Петрова играла и в кино. Ее фильмография насчитывает десятки кинокартин. Самые популярные из них — «Осторожно, Задов!», «Трое в лодке, не считая собаки» и «Кухня».

5-tv.ru рассказал, когда и где состоится церемония прощания с Кирой Крейлис-Петровой.