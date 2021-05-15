«Уже дома»: Тодоренко сообщила о долгожданной выписке Топалова после операции

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Алексей Хитров
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Ранее сам певец рассказал в соцсети о самочувствии после хирургического вмешательства.

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками радостной новостью: оказывается, ее супруга — певца Влада Топалова уже выписали из больницы, и он находится дома.

На своей странице в Instagram Тодоренко опубликовала умилительное семейное фото, где запечатлела мужа с гитарой и их двухлетнего сына Михаила, который сидит рядом и подражает папе — сосредоточенно дергает струны игрушечного музыкального инструмента.

«Муж уже дома. Слава Богу», — написала телеведущая.

Instagram @reginatodorenko

О госпитализации Влада Топалова стало известно 5 мая. Артист выложил в сеть фото и видео из больничной палаты, где была хорошо видна трубка, торчащая из его живота. Голос певца был слабым, хотя он и пытался шутить. О том, что именно случилось со звездой, неизвестно: ни он, ни его окружение информацию не раскрывают. Супруга певца — телеведущая Регина Тодоренко проговорилась лишь, что ему сделали некую «плановую операцию».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Влад Топалов рассказал о своем состоянии после хирургического вмешательства. Певец признался, что целую неделю врачи запрещали ему употреблять пищу из-за перенесенной недавно операции, и он был вынужден поддерживать силы исключительно водой.

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