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Проверенные способы: как сохранить и укрепить отношения на расстоянии

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Эксклюзив 1 441

Сексолог дала советы по укреплению любовного союза для тех, кто волею судеб находится в разлуке.

Фото, видео: Depositphotos / bolina; 5-tv.ru

Про отношения на расстоянии снято немало фильмов, однако ни в одном из них так и не дается вразумительного ответа на вопрос о том, как правильно переносить разлуку и не растерять чувств. Психолог и сексолог Алия Королева в беседе с 5-tv.ru рассказала, как выстроить общение с партнером, пока вы находитесь в разных городах.

Прежде всего, по словам эксперта, необходимо очистить ваши разговоры от подозрений и недоверий.

«Самое главное из того, что точно не стоит делать, если вы оказались со своей второй половинкой на расстоянии, так это выяснять отношения и проявлять ревность. Это точно не будет способствовать укреплению отношений. Например, если человек постоянно ревнует и подозревает близкого в измене, то второму партнеру, однажды надоест, что его обвиняют беспочвенно, и задумается о том, чтобы реально что-то сделать в этом направлении», — объяснила психолог.

При этом Королева утверждает, что, находясь на расстоянии, партнеры могут не только сохранить, но даже и укрепить отношения.

«Больше интересуйтесь психологическим состоянием и настроением партнера, делитесь друг с другом секретами и мыслями. А учитывая, что сейчас так легко выйти на связь в любом виде, даже по видео, то есть возможность проявить больше романтизма и добавить пикантность в отношения: делитесь эротическими сообщениями и шуточками, подбадривайте друг друга», — заключила сексолог.

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