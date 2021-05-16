Служебный роман. Каким знакам зодиака суждено найти любовь на работе?

Где суждено встретить свою вторую половинку — вопрос, которым терзают себя миллионы людей по всему свету. Одним везет найти любовь в институте, другим — на службе, третьим во время путешествия. К служебным романам, как известно, отношение у всех разное, но представителям этих знаков зодиака чаще других везет на отношения с коллегами, пишет сайт «Белновости».

Скорпион

Людям этого знака свойственно тянуться ко всему необычному, неоднозначному и не похожему на них самих. Поэтому нередко они заводят романы с иностранными коллегами, если такие встречаются им на пути. Ведь что может быть привлекательнее для такой противоречивой натуры как Скорпион, чем человек другой культуры?

Овен

Качеств для привлечения внимания у людей этого знака хоть отбавляй, причем и у мужчин, и у женщин. Джентльмены достаточно коммуникативны, а дамы отличаются гибкостью ума. И это далеко не полный список. Когда они пускают в ход свои сильные стороны, окружающим даже на работе трудно устоять перед их обаянием.

Стрелец

Общительность Стрельцов нередко мешает их работе, но сами они этого, как правило, не замечают. Они превращают рабочий процесс в живое общение, часто дружат с коллегами, а нередко и переходят на более интимный уровень. Их личная жизнь от этого становится яркой и насыщенной, а если ухажер надоест или даже разобьет им сердце, они без сожалений уходят и легко находят новую работу.

Телец

Тельцы коллегам предпочитают клиентов или заказчиков. Это немного другой вариант, но все же их амурная сторона жизни оказывается завязана на работе. Они легко привлекают внимание, устанавливают контакт и поддерживают связи.

Как бы судьба ни свела вас с любимым человеком, помните — у нее свои резоны дать вам этот шанс. А для тех, кому не терпится узнать прямо сейчас, кому суждено стать их половинкой, 5-tv.ru публиковал идеальные пары по знаку зодиака.